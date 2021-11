FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 26. November





MONTAG, DEN 15. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:40 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Encavis, Q3-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Talanx, 9Monatszahlen (Call 8.00 h)

07:30 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Vantage Towers, Halbjahreszahlen

12:00 DEU: RWE, Kapitalmarkttag (Pk 15.00 h)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Ahold Delhaize, Investor Day

USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 1/21

00:50 JPN: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/21

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/21

05:30 JPN: Industrieproduktion 09/21 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 09/21 (endgültig)

08:00 DEU: Baugenehmigungen 09/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 09/21 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 09/21 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/21

14:30 USA: Empire State Index 11/21



SONSTIGE TERMINE

10:45 DEU: Erster Tag Wirtschaftskongress der Süddeutschen Zeitung + 10.45 Eröffnet wird der Jubiläumsgipfel von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen + 11.15 VW-Chef Herbert Diess

+ 12.00 Marcel Fratzscher

+ 17.15 Gespräch mit der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock + 19.30 Nacht der Europäischen Wirtschaft u.a. mit Olaf Scholz

DEU: Eröffnungskonferenz "Euro Finance Week", (bis 19.11.21) Frankfurt Mit Vertretern von Banken sowie Politik und Wissenschaft, u.a.: Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Vizechefin Bettina Orlopp, DZ-Bank-Co-Chef Cornelius Riese, dem Wirtschaftsweisen Volker Wieland und Bafin-Chef Mark Branson

14:00 DEU: Online-Konferenz der Agentur für Erneuerbare Energien "Auf dem Weg zur klimaneutralen Industrie: Wohin führt der CO2-Preis?"

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 16. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Zooplus, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pharma SGP, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

10:00 DEU: VCI Pk zur Branchenkonjunktur Q3/21

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

14:00 SWE: Autoliv, Capital Markets Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Strabag, Q3-Umsatz

AUT: Mayr-Melnhof, Q3-Zahlen

DEU: Krones, Kapitalmarkttag

DEU: DekaBank, 9Monatszahlen

GBR: Centrica, Capital Markets Day

USA: Qualcomm, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 09/21

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/21

08:00 DEU: Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe Jahr 2020 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 10/21

08:00 ROU: BIP Q3/21 (vorab)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)

09:00 HUN: BIP Q3/21 (vorläufig)

09:30 NLD: Konsumausgaben 09/21

09:30 NLD: BIP Q3/21 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/21

15:15 USA: Industrieproduktion 10/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/21

16:00 USA: NAHB-Index 11/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweiter Tag Wirtschaftskongress der Süddeutschen Zeitung + 09.00 Frank Appel, Deutsche Post

+ 16.30 CSU-Chef Markus Söder



09:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft 2021 - Treffen der Wohnungswirtschaft Deutschland

DEU: Start der neuen Messe "European Rotors" für Helikopter und Drohnen, Köln

09:00 DEU: Online-Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrates zum Thema "Chinas Wirtschaft aktuell" u.a. mit dem Präsidenten der Europäischen Handelskammer in China sowie Geschäftsführer und Generalbevollmächtigter der BASF China, Jörg Wuttke (als Webex-Videokonferenz), Stuttgart

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen - Verstoßen die Befugnisse des polnischen Justizministers gegen EU-Recht?, Luxemburg

10:00 DEU: Deutscher Arbeitgebertag, Berlin

+ Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) + Nach der Eröffnung durch Arbeitgeberpräsident Dulger Reden von Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz + 13.20 Uhr Dialog mit Grünen-Chefin Baerbock, CDU-Chef Laschet, FDP-Chef Lindner und CSU-Chef Söder

DEU: Auftakt Fachmesse Productronica für Industrieelektronik und Mikrofertigung + 13.00 h Pk des Zentralverbands der Elektronischen Industrie (ZVEI) zur Marktlage bei elektronischen Komponenten, mit Philip Harting, Vorsitzender ZVEI-Fachverband Electronic Components, und Nicolas Schweizer, Vorsitzender ZVEI-Fachverband Electronic Systems

MITTWOCH, DEN 17. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen08:00 DEU: Sixt Leasing, 9Monatszahlen10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day14:00 NLD: Randstad, Capital Markets Day22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen22:15 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Re, Ausblick globaler Writschafts- und Versicherungsmarkt DEU: Talanx, Capital Markets Day

DEU: Hapag-Lloyd, Capital Markets Day

DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen

GBR: Sage Group, Jahreszahlen

GBR: British Land, Halbjahreszahlen

GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz

USA: Target, Q3-Zahlen

USA: Sonos, Q4-Zahlen

USA: pfizer, Webcast anlässlich Wolfe Research Healthcare Conference 2021

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 09/21

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 09/21 08:00 GBR: Verbrauchepreise 10/21

08:00 GBR: Erzeuigerpreise 10/21

11:00 EUR: Verbrauchepreise 10/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

12:00 DEU: Verkündungstermin im Rechtsstreit zwischen Bübchen und Beiersdorf um das Verpackungsdesign der Pflegeserie Nivea Baby, Düsseldorf

14:00 DEU: Industrie-Experten diskutieren Wege in die Klimaneutralität von temperaturkontrollierten Lieferketten (online) u.a. mit Stefan Langer (Merck), Frederic van de Ven (Air France KLM Martinair Cargo), Dorothee Becher (DB Schenker)

DONNERSTAG, DEN 18. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q3-Zahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Multitude, 9Monatszahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

14:00 CHE: Zurich Insurance Group, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: MTU Aero Engines, Investoren- und Analystentag

CHE: Holcim, Capital Markets Day

CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

ESP: BBVA, Investor Day

USA: Macy's, Q3-Zahlen

USA: Coty, Investor Day

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 10/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 11/21

16:00 USA: Frühindikator 10/21



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel über Corona-Maßnahmen

08:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf ein Vermieter seine Mieter dauerhaft an einen bereitgestellten Kabelanschluss binden?, Karlsruhe

09:00 DEU: 10. Sparkassentag Hessen-Thüringen unter dem Motto: "Alle reden vom Wetter - wir auch", Offenbach/M.

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Rechtmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung, Luxemburg

FREITAG, DEN 19. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:15 DEU: Gesco, 9Monatszahlen08:00 GBR: Kingfisher, Q3-UmsatzTERMINE KONJUNKTURDEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/2100:30 JPN: Verbraucherpreise 10/2107:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/2108:00 DEU: Erzeugerpreise 10/2110:00 EUR: Leistungsbilanz 09/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz, Malta

EUR: Moody's Ratingergebnis Griechenland

EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: "Frankfurt European Banking Congress" mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Jens Weidmann

18:00 DEU: Hessischer Europaempfang mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde zum Thema "Die Zukunft Europas"

DEU: Vierte Runde der Tarifverhandlungen für öffentliche Banken, Frankfurt

MONTAG, DEN 22. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tui stellt Sommerprogramm 2022 vor und gibt Einschätzung zur aktuellen Lage im Tourismus, Hannover USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 10/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/21

14:30 USA: CFNA-Index 10/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/21 (vorab)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Gesundheitspolitische Jahrestagung des FORUM Instituts zu Pharma Trends 2022 u.a. zu europäischen Höchstpreisen und die Digitalisierung; u.a. mit Experten aus EU-Kommission, des Bundesgesundheitsministeriums und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie G-BA, GKV-Spitzenverband, Politik und Krankenkassen

DEU: Beginn internationale Ulmer Elektrochemische Tage (UECT) Es geht um Batterien und Brennstoffzellen auf dem Weg in den Massenmarkt und die Frage, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Veranstalter ist das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).

DIENSTAG, DEN 23. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Eon, Kapitalmarkttag (13.45 Pressegespräch) 13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Clariant, Capital Markets Day

DEU: Gerry Weber, Q3-Zahlen

FRA: Orange, Investor Day

FRA: Totalenergies, Investor Day

GBR: Pets at Home, Halbjahreszahlen

IRL: CRH International Building Materials Group, Q3-Umsatz USA: Medtronic, Q2-Zahlen

USA: Dell, Q3-Zahlen

USA: HP Inc., Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (vorläufig) 08:00 DEU: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q3/21

08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (vorab) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Weihnachts-Pk Handelsverband Hessen, Frankfurt/M.

10:00 DEU: LBBW, Pressegespräch Kapitalmarkt Ausblick 2022 mit dem neuen LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer

10:00 DEU: Pk zum Kapitalmarkt 2022 mit dem neuen LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Stuttgart

BEL: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel

HINWEIS:

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



MITTWOCH, DEN 24. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

CHE: Inficon, Technology Day

DEU: Geratherm, Q3-Zahlen

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q3-Zahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 11/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2 Mrd EUR 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/21 (vorab)

14:30 USA: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/21 (vorab) 16:00 USA: Konsumentenausgaben 10/21

16:00 USA: Private Einkommen 10/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 3.11.21



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

13:00 DEU: Online-Baumarktkongress des Branchenverbandes BHB, Köln

16:30 DEU: Online-Konferenz AOK-Bundesverband zu Ansätzen für eine strukturelle Erneuerung der Gesundheitsversorgung, Berlin

DONNERSTAG, DEN 25. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen10:00 DEU: NordLB, 9Monatszahlen13:00 CHE: Swiss Life, Investor Day

DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/21 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/21 (endgültig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/21

08:00 DEU: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/21

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 28.10.21

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/21



SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk Deutsche Bundesbank: Finanzstabilitätsbericht 2021

09:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal zu möglichen Schadenersatzansprüchen gegen die VW-Tochter Audi

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

10:00 DEU: Jahrestagung 2021 Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen, Darmstadt

BEL: Treffen der EU-Minister zuständig für Binnenmarkt und Industrie - Schwerpunkt Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

USA: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 26. NOVEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 11/21

08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer Q3/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/21

09:00 CHE: Seco: BIP Q3/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/21



EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Schweiz

EUR: S&P Ratingergebnis Irland



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Commerzbank: Konjunktur- und Marktausblick 2022 mit Chefvolkswirt Jörg Krämer

HINWEIS

USA: Verkürzter Handel Nyse und Nasdaq bis 19.00 h / US-Anleihenmarkt bis 20.00 h

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi