DJ Aktien Schweiz beschließen positive Woche mit Schlussrally

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einer leichten kontinuierlichen Aufwärtsbewegung an jedem der ersten vier Handelstage der Woche ist es an der Schweizer Börse auch am Freitag nach oben gegangen. Dabei fiel das Tagesplus vor dem Wochenende am deutlichsten aus, nachdem es in den letzten Handelsminuten noch einmal deutlicher nach oben gegangen war. Dabei dürfte die an Dynamik gewinnende Aufwärtsbewegung an der Wall Street geholfen haben.

Der Leitindex SMI gewann 0,8 Prozent auf 12.516 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 28,41 (Donnerstag: 28,22) Millionen Aktien. In der Wochenbilanz legte der SMI etwa 1,5 Prozent zu.

Nach Sika (-0,9%) am Donnerstag ragte am Freitag die Richemont-Aktie mit einem Kurssprung von 10,8 Prozent heraus. Der Luxusproduktehersteller hat sein Umsatzwachstum in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres beschleunigt und übertraf die Erwartungen der Analysten. Auch das Betriebsergebnis schlug die Erwartungen. Zur Kauflaune bei der Aktie trug auch bei, dass Richemont den Ausstieg aus der nicht gut laufenden E-Commerce-Plattform Yoox Net-a-Porter (YNAP) sucht. Im Sog von Richemont legte die Swatch-Aktie um 4,9 Prozent ebenfalls stark zu.

Keine positive Kursreaktion zeigte die Roche-Aktie (-0,4%) mit der Nachricht, dass der monoklonale Antikörper-Cocktail von Regeneron und Roche nach Angaben des US-Konzerns in Europa sowohl zur Behandlung als auch zur Vorbeugung von Covid-19 zugelassen wurde. Für den Markt dürfte die Nachricht nicht überraschend gekommen sein.

Erneut nach unten, wenn auch nur noch um 0,4 Prozent, ging es für Alcon, nachdem die unter der Woche berichteten Quartalszahlen eher enttäuscht hatten.

November 12, 2021 11:49 ET (16:49 GMT)

