Die Aktie von Secunet ist ein echter Highflyer und hat in den vergangen Jahren eine rasante Rallye hingelegt. Am Freitag bricht der Kurs im nachbörslichen Handel bei Tradegate allerdings um rund 15 Prozent ein. Grund dafür ist eine vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2022.Das starke Wachstum des IT-Sicherheitsdienstleister Secunet Security Networks dürfte wegen einer nicht mehr ganz so schwungvollen Nachfrage nach mobilen Arbeitsplätzen 2022 eine Delle bekommen. Das Management rechnet laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...