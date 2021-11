Mit Spannung haben die Anleger die jüngsten Quartalszahlen des Pharmakonzerns AstraZeneca erwartet. Da der Corona-Impfstoff-Hersteller trotz übertroffener Umsatz-Prognosen in die Verlustzone geraten ist, wird die AstraZeneca-Aktie am Freitag auf Talfahrt geschickt. AstraZeneca schreibt rote Zahlen Wie AstraZeneca am Freitag in Cambridge mitgeteilt hat, haben steigende F&E- und Vertriebskosten sowie die Übernahme des amerikanischen Biotech-Unternehmens ...

