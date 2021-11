Die Kryptobörse Binance hat Doge-Abhebungen vorübergehend ausgesetzt. Als Grund dafür gab die größte Kryptobörse der Welt ein "kleines Problem" mit dem Dogecoin-Netzwerk nach einem Update aus. An der Behebung des Problems wird gearbeitet. Um Dogecoin und den Doge-Token war es in den vergangenen Tagen relativ ruhig geworden. Der Kurs der zuletzt so gehypten Meme-Kryptowährung bewegt sich seit Wochen eher seitwärts, während Bitcoin, Ethereum und viele weitere Altcoins von Allzeithoch zu Allzeithoch eilen. Die aktuelle Meldung bringt Dogecoin zwar zurück in die Schlagzeilen, dürfte der Fangemeinde aber genauso wenig schmecken wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...