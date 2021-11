Kurz vor Fristablauf am Sonntag (14. November) hat die US-Börsenaufsicht SEC die Zulassung des ersten physisch hinterlegten Bitcoin-EFTs verweigert. Am Kryptomarkt war das bereits erwartet worden. Die nun gewonnene Klarheit lässt sogar den Tagesverlust beim Bitcoin schmelzen.Der US-Finanzdienstleister VanEck ist mit seinem Spot Bitcoin ETF erneut am Veto der SEC gescheitert. Die nötigen Regeländerungen, die für einen Handelsstart an der Chicago Board Options Exchange (Cboe) nötig gewesen wären, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...