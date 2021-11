Weitere DAX-Rekorde hatten heute mehrere Gründe. Neben der Charttechnik begeisterte die Anhebung von Kurszielen und Dividenden am Markt. Weitere Kursaufschläge konnten bereits in der Vorbörse prognostiziert werden, nachdem der Nachthandel ein neues zwischenzeitliches Hoch auf der Oberseite anvisiert hatte. Nach einer recht volatilen Eröffnung lief der Index direkt das Donnerstagshoch an. Es lag bei 16.114 Punkten und bildete dann zunächst einen kurzfristigen ...

