Peking (ots/PRNewswire) -Der jährliche Einkaufskarneval Double 11 ist zu Ende gegangen. Als größtes Shopping-Festival in China könnte die "Double 11" die beste Bühne für chinesische E-Commerce-Plattformen sein, um im Wettbewerb zu bestehen.Laut Syntun betrug das GMV (Brutto-Warenvolumen) der traditionellen Online-Einzelhandelsplattformen am 11. November von 00:00:00 bis 24:00 Uhr 314,63 Milliarden Yuan, insgesamt wurden 1,16 Milliarden Pakete verschickt.Gleichzeitig entwickelten sich die Livestreaming-Plattformen für den elektronischen Handel prächtig. In der Zeit vom 11.1. bis 11.11. betrug das GMV der Mainstream-Plattformen rund 73,76 Milliarden. Neue Einzelhandelsplattform und Community-Group-Buying-Plattformen haben begonnen, dem "Double 11" Wettbewerb beizutreten, das GMV erreichte 19,72 Milliarden Yuan bzw.13,38 Milliarden Yuan.Für weitere Informationen über das "Double 11 Shopping Festival", klicken Sie bitte hier (https://mma.prnewswire.com/media/1686827/1.pdf).Als professioneller Anbieter von Big-Data-Produkten, -Services und -Lösungen im Consumer-Bereich versorgt Syntun seine Kunden mit globalen E-Commerce-Daten. Syntun hat eine Vielzahl von Produkten entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt sind und die Probleme in den Bereichen Produktion, Betrieb, Marketing und Management lösen können und den Marken helfen, richtige Entscheidungen zu treffen.