Bremen (ots) -Die Gewinner:innen des Bremer Fernsehpreises 2021 stehen fest: Heute Abend (12.11.21) erhielten sechs Produktionen und eine Moderatorin die begehrten Auszeichnungen des Regionalwettbewerbs der ARD."Guter Regionaljournalismus ist klar, kompetent und kreativ. Er beschreibt was ist, macht große Entwicklungen vor Ort sichtbar, gibt relevanten regionalen Themen eine Bühne, lädt zur Meinungsbildung ein und ist damit das Basislager für Demokratie. In diesem Sinne gratuliere ich im Namen der ARD und von Radio Bremen den Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich", so Dr. Yvette Gerner, Intendantin Radio Bremen.Die unabhängige Jury des Bremer Fernsehpreises 2021 mit dem Vorsitzenden Frank Plasberg kürte bei der Preisverleihung im Radio Bremen-Studio das Beste im deutschsprachigen Regionalfernsehen.In der Kategorie "Bester Beitrag vom Tag für den Tag" hat gewonnen:- Ode an das Grau, Hessenschau, 19.11.2020, hr, FrankfurtSieger in der Kategorie "Beste Moderation" ist:- Désirée Rösch, Lokalzeit Essen, 25.3.2021, WDR, EssenIn der Kategorie "Beste Live-Reportage " wurde ausgezeichnet:- Liveschalten "Bombensprengung", Hessenschau, 19.5.21, hr, FrankfurtGewinner in der Kategorie "Beste investigative Leistung" ist:- Geheime Dokumente der Brebau: Wohnungen in Bremen nur für Weiße?, buten un binnen, 20.5.2021, Radio BremenDen Preis in der Kategorie "Bestes crossmediales Projekt" vergab die Jury an:- Meinungsmelder, buten un binnen, 14.5.2021, Radio BremenFür "Beste 'leichte' Hand" erhielt den Bremer Fernsehpreis- Besser so: Leben für das Rindvieh, Lokalzeit aus Dortmund, 15. 6.2021, WDR, DortmundDer "Sonderpreis der Jury" ging an:- Sicherheitsfirmen, Abendschau, 30.6.2021, rbb, Berlin(in der Kategorie "Beste investigative Leistung" nominiert).Durch die Preisverleihung führten ARD-Moderator und Juryvorsitzender Frank Plasberg, unterstützt und begleitet von Dr. Yvette Gerner, Radio Bremen-Intendantin, und Jan Weyrauch, Radio Bremen-Programmdirektor.Musikalischer Star des Abends war Thees Uhlmann. Der Norddeutsche war nach einer Um- und Aufbruchphase mit seinem dritten Solo-Album "Junkies & Scientologen" beim Bremer Fernsehpreis dabei.Zuvor fand am Nachmittag unter dem Titel "Unkonventionelle Produktionsmethoden - Pandemie forciert Innovation" das Werkstattgespräch in Zusammenarbeit mit der ARD.ZDF medienakademie statt.Der Bremer FernsehpreisDer Bremer Fernsehpreis kürt das Beste im Regionalfernsehen deutschsprachiger Fernsehprogramme und wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Den Preis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Zahlreiche prominente Autor:innenen erhielten ihn bereits, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg.Wer sich dieses Jahr über die begehrten Auszeichnungen freuen darf, ermittelte die Jury, bestehend aus:- Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),- Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),- Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv und RTL),- Hans Helmich (Redakteur bei der Deutschen Welle und Medientrainer),- Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent) und- Birgitta Weber (SWR-Abteilungsleiterin Inland, Redaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins "Report Mainz", Dozentin für Moderationsseminare an der Hochschule für Medien in Stuttgart).Fotos von der Verleihung können ab 12. November 2021, ca. 23 Uhr bei ARD Foto oder unter presseinfo@radiobremen.de abgerufen werden.weitere Informationen unter www.bremerfernsehpreis.de