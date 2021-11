Nach drei etwas schwächeren Handelstagen hat der US-Leitindex Dow Jones am Freitag einen Teil seiner Verluste wieder wettgemacht. Der Fokus der Anleger rückte ab vom Thema Inflation und es herrschte moderater Optimismus. Die 5-wöchige Gewinnserie am US-Aktienmarkt ist aber dennoch erst einmal vorbei.Der Dow legte am Freitag um 0,5 Prozent auf 36.100,31Punkte zu. Auf Wochensicht steht damit ein Minus von 0,6 Prozent an der Kurstafel. Es ist der erste Wochenverlust für den Leitindex seit fünf Wochen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...