Kanzleramtschef Helge Braun und der Außenpolitiker Norbert Röttgen haben die Hand gehoben; der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz dürfte das vor Ablauf der Frist am nächsten Mittwochabend ebenfalls noch tun. Unwahrscheinlich ist inzwischen eine vierte Bewerbung. Inhaltlich liegen keine Welten zwischen den Dreien - in dem, was sie repräsentieren oder an Assoziationen auslösen, schon. (...) So steht nun eher eine gefühlte Richtungsentscheidung an, da die CDU sehr dumm sein müsste, wenn sie den Platz in der Mitte freiwillig räumen und auf eine dezidiert rechte gesellschaftliche Mehrheit setzen würde. Ob Brauns überraschende Kandidatur klug war, wird sich herausstellen, weil er und der andere gefühlte Mitte-Mann Röttgen sich Stimmen wegnehmen und so dem konservativen Sehnsuchtskandidaten Merz den Weg ebnen. http://www.mehr.bz/khs317i



