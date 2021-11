Berlin - Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wünscht sich auch als Staatsoberhaupt eine Frau, allerdings nicht sofort. "Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft auch mal eine Bundespräsidentin bekommen werden", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



"Wenn Frauen in verantwortungsvollen Positionen sind, tut das allen gut." Allerdings sei Frank-Walter Steinmeier ein beliebter Bundespräsident, mit dem auch sie gut auskomme. Auf die Nachfrage, ob Steinmeier ihre Unterstützung für eine zweite Amtszeit habe, sagte Bas: "Ja, selbstverständlich." Die nächste Wahl des Bundespräsidenten findet am 13. Februar 2022 statt.

