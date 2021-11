Innovative Health Sciences, LLC ("IHS" bzw. das "Unternehmen") wird sein bahnbrechendes, vielseitiges und kostengünstiges nicht-elektrisches Infusionssystem vom 15. bis 18. November auf der Medica, einer weltweit anerkannten Fachmesse für Medizinprodukte und medizinische Technologien, vorstellen. Nektarios Manatos, IHS Director of European Sales, wird das Insignis Spritzeninfusionssystem in Halle 6, an Stand B80 gemeinsam mit Assut Europe SpA vorstellen.

Das Insignis Spritzeninfusionssystem ist die erste kombinierte sowohl intravenöse als auch subkutane nicht-elektrische Infusionspumpe, die für den Einsatz mit einer über den IV Controller und OneSett einstellbaren Durchflussrate konzipiert wurde. Das transformative Insignis System für die intravenöse Arzneimittelverabreichung ist die Antwort auf den weltweiten Bedarf an tragbaren, nicht-elektrischen, flexiblen, kostengünstigen und intuitiven Infusionspumpen zur exakten Arzneimittelverabreichung vom KVO bis hin zu Raten von 250 ml/h, mit einer direkt ablesbaren und einstellbaren Durchflusssteuerung.

"Die Medica bietet IHS eine hervorragende Gelegenheit, der Branche die Insignis Produktfamilie vorzustellen sie ist ein Ort, an dem medizinische Spitzentechnologien und bahnbrechende Innovationen im Mittelpunkt stehen", erklärte Andrew Sealfon, Vorsitzender, Gründer und CTO. "Dies ist genau der richtige Rahmen für IHS, um unsere Produkte zu präsentieren." IHS hat unermüdlich an der Verbesserung der bestehenden Infusionstechnologien gearbeitet und freut sich nun, ein neues medizinisches Paradigma in der Infusionsbranche einführen zu können.

IHS hat zu Beginn dieses Jahres die CE-Zertifizierung für das Insignis Spritzeninfusionssystem erhalten, die den Vertrieb in der Europäischen Union ermöglicht. Die subkutanen Insignis -26G Nadelsets sind in den USA bereits von der FDA zugelassen und IHS rechnet bereits in den nächsten Wochen mit der vollständigen Zulassung des gesamten Insignis Systems.

Über Innovative Health Sciences

Innovative Health Sciences, LLC, mit Sitz in New York, USA, liefert innovative Lösungen für den Markt für Arzneimittelinfusionen. IHS verfolgt einen patientenzentrierten, zukunftsorientierten Ansatz; unser Ziel ist es, Patienten die höchstmögliche Lebensqualität zu bieten, indem wir es ihnen ermöglichen, ihre Infusionen selbst zu kontrollieren. Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte finden Sie auf der neuen Website www.innohealthsci.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hier enthaltenen Aussagen garantieren keine zukünftigen Leistungen. Es sollte ihnen nicht übermäßig vertraut werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, wodurch die tatsächliche Leistung und die finanziellen Ergebnisse in der Zukunft deutlich von jeglichen ausdrücklichen oder implizierten Vorhersagen der künftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen können. Diesen Aussagen liegen die Überzeugungen und Theorien des Managements zugrunde. Das Unternehmen übernimmt, sofern nicht vom geltenden Gesetz gefordert, keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren, falls sich die Umstände oder Einschätzungen des Managements oder dessen Meinungen ändern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211112005940/de/

Contacts:

Medienkontakt: Tyler Kilcoin

+1 855 680 0630

tkilcoin@innohealthsci.com