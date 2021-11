Letzte Woche handelte der Index - wieder einmal - in einer relativ engen Handelsrange. Fast schon langweilig, wenn die Kursregionen nicht so hoch wären. Gerade wenn man denkt es geht mal etwas runter, gibt es wieder einen DAX-Höchststand. Viel Geld am Markt, viele sehr gute Quartalsergebnisse und Negativzinsen lassen immer wieder Aktienkäufe lukrativ erscheinen. Auch, wenn mittlerweile die Nachrichten über Produktionseinschränkungen wegen Lieferkettenproblemen gehäuft auftreten. Da werden selbst sehr gute Quartalsergebnisse mit der Einschränkung versehen: Es wäre noch wesentlich besser gewesen, ...

