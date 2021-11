Berlin - Die Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz ist sicher. Der CDU-Kreisvorstand Hochsauerland wurde eingeladen, um Merz am Montagabend als Kandidaten für den Posten des CDU-Bundesvorsitzenden zu nominieren, berichtet unter anderem die "Bild".



Dass dabei etwas schief geht kann als ausgeschlossen gelten, Merz ist in seiner Heimat besonders hoch angesehen. Damit wird Merz der dritte Kandidat für den Chefposten der Partei. Auch Kanzleramtschef Helge Braun und Außenpolitik-Experte Norbert Röttgen haben ihren Hut bereits in den Ring geworfen. Weitere Kandidaturen sind nicht ausgeschlossen.



Für Merz ist es bereits der dritte, für Röttgen der zweite Anlauf in Folge.

