Die Fed tapert und es sieht so aus, als ob man ganz behutsam die geldpolitische Wende einleitet. Die US-Notenbank könnte dabei aber von der Realität eingeholt werden. Denn die Inflationsraten in Amerika steigen auf immer höhere Niveaus, ob die Teuerung wirklich nur temporär ist, ist ungewiss. Allerdings gibt es auch für den Fall rasch steigender Zinsen klare Gewinner.Zugegeben, für klassische Banken lief es in den Jahren nach der Finanzkrise 2008 nicht wirklich gut. Besser standen schon die US-Institute ...

