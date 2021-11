Allen ungemütlichen Bedingungen zum Trotz laufen die meisten Aktien aufwärts. Der Deutsche Aktienindex DAX robbt sich Stück für Stück nach oben. Der Rekordlauf des DAX könnte auf hohem Niveau in kleinen Schritten weitergehen, Überhitzungserscheinungen sind nicht zu sehen. Aber auch eine Seitwärtstendenz ist denkbar. Der Wochenausblick. Die Berichtssaison neigt sich allmählich dem Ende zu. Daher werden es am deutschen Aktienmarkt in der neuen Woche vor allem Unternehmen aus der zweiten und dritten ...

