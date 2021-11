Unterföhring (ots) -- Halbstündige Spezialsendungen beleuchten regelmäßig Entwicklungen rund um das Team von Hansi Flick und Herausforderungen bis zur Fußball-WM 2022- Sky Reporter Marc Behrenbeck und Uli Köhler begleiten DFB-Team auf ihrem Weg zum und während des Turniers in Katar- Hochkarätige Studiogäste: Erste Sendung am Montag um 15.00 Uhr mit Sky Experte Didi Hamann- Vor Ort: Sky Reporter Maximilian Bielefeld und Stephan Graf berichten ein Jahr vor der WM aus Katar- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist als Bestandteil des Entertainment Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder bei Bestellung eines Sky Tickets (https://skyticket.sky.de/) und somit für alle Kunden empfangbarUnterföhring, 14. November 2021 - In rund einem Jahr startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar und nicht nur die Jahreszeit ist für viele Fans gewöhnungsbedürftig. Das Turnier steht wegen Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland sowie Korruptionsvorwürfen bei der Vergabe massiv in der Kritik.Sky Sport News wirft einen Blick hinter die Kulissen in Katar. Beim FIFA Arab Cup im Dezember dieses Jahres machen sich die Sky Reporter Maximilian Bielefeld und Stephan Graf vor Ort ein Bild von der Situation im umstrittenen Gastgeberland der Fußball-WM. Wie steht es um die Arbeitsbedingungen vor Ort? Was hat sich in Sachen Gleichberechtigung, Diversität und Rechtsstaatlichkeit getan? Zu Wort kommen sollen hierbei unter anderem Menschenrechtsorganisationen sowie verschiedene Interessengruppen.Aus sportlicher Sicht gehen Marc Behrenbeck und Uli Köhler der Frage nach, wie Bundestrainer Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft innerhalb eines Jahres zurück an die Weltspitze führt. Hierzu werden hochkarätige Gäste im Sky Sport News Studio begrüßt. Den Auftakt am Montag um 15.00 Uhr macht Sky Experte Didi Hamann.In der halbstündigen Spezialsendung werden dann Entwicklungen rund um das Team von Hansi Flick und Herausforderungen bis zur Fußball-WM beleuchtet.Die Serie "Projekt Weltmeister - Road to Qatar" wird regelmäßig auf Sky Sport News ausgestrahlt. Der zweite Sendetermin ist der 21.12.2021."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSeit dem 21. Juli ist Sky Sport News wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der im kommenden Dezember sein zehnjähriges Jubiläum feiert und die vergangenen viereinhalb Jahre frei empfangbar zu sehen war, ist seitdem als Bestandteil des Entertainment Pakets im Sky Abonnement sowie bei Bestellung jedes Sky Tickets enthalten.Das Rolling-News-Prinzip sowie die Einordnung und Analyse von aktuellen Sportereignissen in eigenen Formaten und Shows sind die großen Säulen von Sky Sport News.In den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Sender kontinuierlich weiterentwickelt und hat neben exklusiven News auch eine Vielzahl an regelmäßigen Talks, Spezialsendungen und weiteren Shows im Programm. Darüber hinaus hat Sky Sport News den "Deadline Day" als festen Termin im Kalender der Fußballfans etabliert und widmet sich in Thementagen, wie etwa am Deutschen Diversity-Tag, auch gesellschaftlichen Themen mit Sportbezug.Sky Sport News bietet Sportfans zahlreiche regelmäßige Formate rund um die Bundesliga-Wochenenden wie das Vorschau-Magazin "Bundesliga Weekly", "Collinas Erben - das Schiedsrichter-Magazin" oder die Taktik-Challenge "Matchplan", in der immer zwei Trainer bei Moderator Jan Henkel ihren Matchplan für eine Partie des anstehenden Spieltags präsentieren. In "Letzte Frage, bitte!" und in "Gesagt. Gemeint!" zeigt Sky Sport News alles Wissenswerte aus den Pressekonferenzen der Vereine vor dem Bundesliga-Spieltag - sowohl als Live-Übertragungen als auch in der Analyse der wichtigsten Aussagen.Von Montag bis Mittwoch informiert "Bundesliga - Dein Update" die Fans künftig immer um 19.30 Uhr kompakt über das aktuelle Geschehen. Am Donnerstag steht in "2. Bundesliga - Deine Vorschau" der bevorstehende Spieltag in Liga zwei im Fokus.Zur Vielzahl an regelmäßigen Talks, Specials und weiteren Eigenformaten im Programm von Sky Sport News zählen außerdem "Meine Geschichte - das Leben von...", in der Persönlichkeiten aus der Welt des Sports in ihrem privaten Umfeld vorgestellt werden, sowie das wöchentliche "Transfer Update", das alles Wissenswerte rund um die Personalplanung der Vereine liefert. In den Wochen vor dem "Deadline Day" wird das Format von Montag bis Freitag täglich ausgestrahlt.Weitere Formate sind das innovative und interaktive Quiz "KönigFußball - Weißt du mehr als wir?", "Premier League Kompakt" mit den Highlights des Spieltags in England und das Motorsport-Magazin "Warm Up", mit dem Sky Sport News in jedes Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 startet, gefolgt von zahlreichen Sendungen, in denen sich Sky Sport News den Highlights des Qualifyings und des Rennens sowie am Montag danach der Analyse des Motorsport-Wochenendes widmet.Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 