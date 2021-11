Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold setzte in den letzten Handelstagen ihre Erholung fort.Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold setzte in den letzten Handelstagen ihre Erholung fort. In unserer letzten Kommentierung vom 05.11. thematisierten wir die Q3-Daten des Unternehmens und arbeiteten gleichzeitig die wichtigsten Kursbereiche heraus. Die zuletzt zu beobachtende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...