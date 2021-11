Walchsee (ots) -Direkt am Walchsee liegt derFerienclub Bellevuemit einem traumhaften Blick auf das Tiroler Kaisergebirge. Ein Familienhotel in perfekter Lage mit kinderfreundlichem Service, tollen Familienangeboten, einer Wasser- und Wohlfühlwelt, geräumigem Wohnkomfort in 4-Sterne-Qualität und einer winterlichen Vielfalt, die Seinesgleichen sucht.Im Ferienclub Bellevue am Walchsee**** wird von Beginn an auf die Wünsche der Familien eingegangen. Die Auswahl der Unterbringung ist vielseitig: vom funktionellen Studio, über geräumige 2- oder 3-Raum Appartements bis hin zu Ferienwohnungen und der begehrten Kaiser-Suite. Im Restaurant werden kulinarische Gaumenfreuden und kindergerechte Spezialitäten angeboten. Auch hier wird auf die Wünsche der Familien eingegangen: so können die Gäste zwischen Halbpension Plus oder einer Vollpension Verpflegung auswählen. Entspannung verspricht die großzügige Wohlfühl- und Badewelt mit Indoor-Swimmingpool, Whirlpool, Kinderplanschbecken, einer großzügigen Saunalandschaft ab 15 Jahren zugänglich (Biosauna, Finnsauna, Blütendampfbad, Kaltwasserpool), einem Fitnessraum mit Ergometer, Laufband, Crosstrainer u.v.m. Bei Bedarf gibt es auch ab und zu Kindersauna.Viel Spaß und Action verspricht das hoteleigene Kinderprogramm. Mit den Kleinen wird gebastelt, im hoteleigenen "Kindergarten" gespielt, in der Kinderdisco getanzt oder spannende Abenteuer im Piratenland erlebt. Im Rahmen des Kinderprogramms gibt es auch eine Mittagstischbetreuung, damit sich Mama und Papa währenddessen so richtig entspannen. Geht es den Kindern gut, dann haben die Eltern Urlaub.Für ältere oder jugendliche Kinder gibt es im Ferienclub Bellevue zahlreiche Spielmöglichkeiten. In einem speziellen Spiel- und Freizeitraum werden unterschiedliche Varianten des Zeitvertreibs geboten: ob Tischtennis, Tischfußball, Billard, Kegelbahn oder elektronische Spielgeräte. Zu einem großen Teil sind diese Spielmöglichkeiten im Hotelpreis bereits enthalten.Aber auch vor der Haustür ist ganz schön was los. Alpin oder nordisch? Sie haben die Wahl, denn als Bellevue-Gast können Sie direkt beim Ferienclub in das 127 km lange Loipennetz oder in den kostenlosen Skibus (http://www.bellevue-walchsee.at) einsteigen, der die Gäste in wenigen Minuten wahlweise in das Skigebiet Hochkössen oder in das Familien-Skigebiet Zahmer Kaiser bringt. Die Vielfalt des Winters wird im Ferienclub Bellevue am Walchsee**** auf ganz besondere Art und Weise sichtbar. Ob gemütlich bei einer Winterwanderung (80 km), beim Schneeschuhwandern, bei einer romantischen Pferdekutschenfahrt oder ein wenig aktiver beim Winterrodeln, Eislaufen oder Snowtuben. Als Draufgabe bekommt jeder Hotelgast bei Anreise die kostenlose Kaiserwinkl-Card überreicht mit der zahlreiche Winteraktivitäten der Region kostenlos oder vergünstigt in Anspruch genommen werden können.------------------------------------------Familienhit zum Bestpreis vom 08.01. bis 19.03.2022:Kinder bis 11,9 Jahre sind bei Unterbringung im elterlichen Hotelzimmer, Studio oder Appartement GRATIS!Gilt für max. 2 Kinder (beginnend mit dem jüngsten Kind)------------------------------------------Hotel Ferienclub Bellevue am Walchsee****Johannesstraße 20A-6344 WalchseeTel.: 0043-5374-57310hotel@bellevue-walchsee.atwww.bellevue-walchsee.atPressekontakt:Hotel Ferienclub Bellevue am WalchseeTel.: 0043-5374-57310Mail: hotel@bellevue-walchsee.atOriginal-Content von: Hotel Ferienclub Bellevue am Walchsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159945/5072389