Mit den Worten: "Österreich bekennt sich zu den Pariser Klimazielen und will bis 2040 klimaneutral sein", haben kürzlich das Klimaschutz (BMK)- und das Finanzministerium (BMF) zum Green Finance Stakeholder Forum geladen. Das große Interesse und auch die rege Beteiligung aus dem Publikum - online und im Purpursaal des Ministeriums - zeigten, wie wichtig das Thema Green Finance bei den Stakeholdern bereits ist. Und ja, es ist wichtig! Im entscheidenden Jahrzehnt liegt es an uns, Wirtschaft und Gesellschaft mit einem resilienten und zukunftsfähigen Pfad in Einklang zu bringen. Finanzsektor spielt entscheidende Rolle. Für das Erreichen der Pariser Klimaziele und der Klimaneutralität für Österreich in 2040 ist auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...