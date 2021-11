Wien - In Österreich soll ab Montag aufgrund steigender Corona-Zahlen ein "Lockdown für Ungeimpfte" gelten. Das teilte Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) am Sonntag nach Beratungen von Bundesregierung und Landeshauptleuten mit.



Demnach dürfen Personen ab zwölf Jahren, die weder geimpft noch genesen sind, ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen verlassen. "Wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens, aber leider ist er notwendig", so Schallenberg. Hintergrund sei ein deutlicher Unterschied bei den Inzidenzen zwischen Geimpften und Ungeimpften. Der Kanzler kündigte zudem eine "konsequente Sanktionierung" von Verstößen an.



Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem "engmaschigen Netz an Kontrollen". Bei dem Lockdown für Ungeimpfte handele es sich demnach nicht nur um eine Empfehlung. Zusätzliche Streifen sollen die Kontrollen durchführen.

