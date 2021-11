BERLIN (dpa-AFX) - Der Krimi "Steirertod" in der ARD hat das Quotenrennen am Samstagabend für sich entschieden. 5,85 Millionen Zuschauer schalteten um 20.15 Uhr ein, das entspricht einem Marktanteil von 20,4 Prozent. Für "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF interessierten sich 4,85 Millionen (18,0 Prozent). "The Masked Singer" auf ProSieben wollten 3,04 Millionen sehen (11,4 Prozent). In der Musik-Rateshow wurden mit Schauspielerin Andrea Sawatzki ("Tatort") und Moderatorin Annemarie Carpendale ("taff") gleich zwei Prominente in einer Folge enttarnt.

Der Film "Mission: Impossible - Rogue Nation" auf Sat.1 schaffte 1,46 Millionen (5,3 Prozent) und "Das Supertalent" auf RTL 1,45 Millionen (5,2 Prozent). Vox erreichte mit "James Bond 007 - Goldeneye" 1,49 Millionen (5,4 Prozent). Eine weitere Folge der Krimireihe "Hawaii Five-0" auf Kabel eins hatte um 20.15 Uhr 0,60 Millionen Zuschauer (2,1 Prozent), der Film "Meine Braut, ihr Vater und ich" auf RTLzwei 0,53 Millionen (1,9 Prozent)./ia/DP/he