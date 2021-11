HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu den steigenden Coronazahlen:

"Seit Beginn der Pandemie war klar, dass nur mit einer ausreichenden Impfquote alle in der Gemeinschaft geschützt sein würden. Doch anstatt die Unsolidarischen in die Pflicht zu nehmen, werden einige bekannte Politiker zu ihrem Sprachrohr. Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger oder die Linken-Vertreterin Sahra Wagenknecht zweifeln öffentlich den Sinn der Impfungen an. Selbst das Bald-Regierungsmitglied Christian Lindner fabulierte jüngst in den Tagesthemen von der fehlenden Wirksamkeit der Kontaktbeschränkungen. Hochrangige Politiker müssen sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Wenn sie wissenschaftliche Tatsachen verdrehen, braucht man sich über bestehende Zweifel in der Bevölkerung nicht wundern."/be/DP/he