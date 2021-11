DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Autohero sichert sich Aufbereitungskapazitäten für bis zu 35.000 Autos in Deutschland



15.11.2021 / 07:30

Corporate News AUTO1 Group SE: Autohero sichert sich Aufbereitungskapazitäten für bis zu 35.000 Autos in Deutschland - Das eigene Aufbereitungszentrum ermöglicht es Autohero, auf die rasch gestiegene Nachfrage zu reagieren - Aufbereitungskapazität von bis zu 35.000 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung - Mehr als 300 neue spezialisierte Arbeitsplätze werden bei Autohero geschaffen Berlin, 15. November 2021 - Die AUTO1 Group, Europas führende digitale Automobilplattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, gibt heute die Unterzeichnung eines Mietvertrags für ein Aufbereitungszentrum in der Berliner Region bekannt, in dem Gebrauchtwagen für Autohero aufbereitet werden. Die interne Verlagerung der Gebrauchtwagenaufbereitung ermöglicht es Autohero, jeden Schritt des Prozesses vollständig zu kontrollieren, was zu einem schnelleren und effizienteren Aufbereitungsprozess führen wird. Das Aufbereitungszentrum ist etwa 100.000 m² groß, wodurch sich die Aufbereitungskapazität von Autohero um bis zu 35.000 Fahrzeuge pro Jahr erhöhen wird. Autohero hat somit den nächsten wichtigen Schritt in der weiteren vertikalen Integration seines Aufbereitungsprozesses unternommen. Im Anschluss an den Aufbereitungsprozess werden die verkauften Fahrzeuge an landesweite Auslieferungszentren transportiert. Die lokal verkauften Fahrzeuge werden direkt von Autohero Glastrucks abgeholt und an Kunden ausgeliefert. Um dem ausgezeichneten Qualitätsstandard von Autohero gerecht zu werden, wird das Aufbereitungszentrum mehr als 300 neue Arbeitsplätze für Autospezialisten in verschiedenen Produktionsschritten schaffen. Zu diesen Schritten gehören die Qualitätskontrolle, gefolgt von der Aufbereitung, der Reinigung sowie der Aufnahme von Fotos und Videos, um maximale Transparenz für den Kunden zu gewährleisten. Das Aufbereitungszentrum wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres seinen Betrieb aufnehmen. Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group, sagt: "Wir sind von der Kundennachfrage sehr beeindruckt. Wir sehen ein riesiges Interesse von Kunden, die unser erstklassiges Produktangebot lieben und hervorragende Autos bei uns online kaufen möchten. Mit der Unterzeichnung unseres neuen Aufbereitungszentrums werden wir in der Lage sein, Kunden deutlich mehr Fahrzeuge anzubieten. Nach der erfolgreichen Eröffnung unseres ersten eigenen Aufbereitungszentrums in Hemau, Deutschland, haben wir nun einen weiteren wichtigen Meilenstein für unsere Strategie der eigenen Aufbereitung erreicht." Über Autohero



Autohero, der Onlineshop für geprüfte Gebrauchtwagen, ist eine Marke der AUTO1 Group und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen Gebrauchtwagenkauf. Das Unternehmen bietet seine Fahrzeuge durchweg mit dem Autohero-Qualitätsstandard zum Kauf an. Käufer profitieren darüber hinaus von einer deutschlandweiten kostenlosen Lieferung des Fahrzeuges direkt bis vor die Haustür oder wahlweise an einen Abholstandort in Kundennähe. Neben einer 21 Tage Geld-zurück-Garantie, verfügen alle Fahrzeuge über ein Jahr Garantie.



Über AUTO1 Group



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com Kontakt

Philip Reicherstorfer

Director Group Treasury

Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

15.11.2021

