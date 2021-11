Welche Themen sind am Montagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Die von der Pandemie gebeutelte Fluggesellschaft Lufthansa will wieder so profitabel werden, um mit einem Teil des Gewinns die Schulden abtragen zu können, Vantage Towers äußert sich positiver zum laufenden Geschäftsjahr und Boeing steht nach eigenen Angaben...

Den vollständigen Artikel lesen ...