US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping halten ein mit Spannung erwartetes virtuelles Gipfeltreffen ab. Bei der Videokonferenz geht es nach US-Angaben um einen "verantwortungsvollen" Umgang mit dem "Wettbewerb" zwischen beiden Ländern. Zugleich solle über Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei Themen von gegenseitigem Interesse gesprochen werden. Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Erde hatten zuletzt besonders mit Bezug auf Taiwan erheblich zugenommen. Die Regierung in Peking betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz, die notfalls auch mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Die USA stellten sich zuletzt demonstrativ hinter die Regierung in Taipeh. Auch in Handelsfragen, wegen der Menschenrechtslage in China und des Umgangs mit der Sonderverwaltungszone Hongkong hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Streit gegeben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: 20,1 zuvor: 19,8

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.680,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.232,00 +0,2% Nikkei-225 29.776,80 +0,6% Hang-Seng-Index 25.327,43 -0,0% Kospi 3.001,06 +1,1% Shanghai-Composite 3.533,41 -0,2% S&P/ASX 200 7.470,10 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Neue Konjunkturdaten aus China sind zumeist gut ausgefallen. Sie sorgen aber kaum für Schwung nach oben, weil die Eigenheimpreise erneut gefallen sind, was ein bezeichnendes Licht auf den problembehafteten Immobiliensektor in China wirft. Noch wichtiger als die Konjunkturdaten ist zudem kurzfristig das virtuelle Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden später am Tag, vor dem sich die Anleger nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen. Die Hoffnung ist, dass sich das angespannte Verhältnis etwas entspannt. Aus Japan wurde unterdessen ein deutlicherer Rückgang des BIP für das dritte Quartal des Jahres gemeldet. Dass der Nikkei-Index trotzdem etwas steigt, führen Börsianer auf Pläne der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft zurück. Unter den Einzelwerten gewinnen in Tokio Japan Post Bank 6,2 Prozent, angetrieben von einem erhöhten Ausblick. In Hongkong geben Sunac China 7,4 Prozent ab, nachdem der Immobilienentwickler Kapitalerhöhungspläne mitgeteilt hat. China Evergrande liegen knapp 3 Prozent schwächer, Country Garden fast 5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Regeneron Pharmaceuticals legten auf Nasdaq.com um 0,8 Prozent zu, nachdem der Board des Unternehmens grünes Licht für einen bis zu 3 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkauf gegeben hatte. Daneben bewegten noch einige Quartalszahlen die Kurse. Jasper Therapeutics gewannen knapp 4 und Atlanticus Holdings 4,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.100,31 +0,5% 179,08 +18,0% S&P-500 4.682,85 +0,7% 33,58 +24,7% Nasdaq-Comp. 15.860,96 +1,0% 156,68 +23,1% Nasdaq-100 16.199,89 +1,0% 167,41 +25,7% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 766 Mio 762 Mio Gewinner 1.817 1.879 Verlierer 1.539 1.454 Unverändert 132 121

Freundlich --Der Markt schüttelte nicht nur die unter der Woche gemeldeten hohen Preissteigerungsraten und damit verbundenen Sorgen vor höheren Zinsen ab, sondern auch das auf den niedrigsten Stand seit 2011 gesunkene US-Verbrauchervertrauen. Stattdessen hätten die Akteure auf die trotz der allgemeinen Lieferkettenprobleme starken Unternehmensergebnisse in der zu Ende gehenden Berichtssaison gesetzt, hieß es. Außerdem sei das hohe Preisniveau auch ein Ergebnis der starken Verbrauchernachfrage. Dass sich der Pharma- und Gesundheitskonzern Johnson & Johnson in zwei Unternehmen aufspalten will, bewegte den Kurs eher nur moderat (+1,2%). Blink Charging schossen um 12,7 Prozent nach oben. Bei dem Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge kam insbesondere die Umsatzentwicklung gut an. Die Gewinne brachten Börsianer aber auch in Zusammenhang mit dem verabschiedeten Infrastrukturpaket in den USA und dem fulminanten Börsengang des Elektrofahrzeugbauers Rivian. Die Rivian-Aktie legte weiter zu um 5,7 Prozent. Hewlett Packard Enterprise rutschten um 8,2 Prozent ab, nachdem Goldman Sachs eine Verkaufsempfehlung für die Aktie ausgesprochen hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,52 0,9 0,51 40,2 5 Jahre 1,23 1,2 1,22 87,2 7 Jahre 1,47 2,3 1,45 82,0 10 Jahre 1,57 2,2 1,55 65,7 30 Jahre 1,95 3,8 1,91 29,8

Nachdem das das Geschäft am Anleihemarkt Vortag feiertagsbedingt geruht hatte, setzte sich der Renditeanstieg mit den kursierenden Zinserhöhungserwartungen fort, am längeren Ende dabei stärker als am kurzen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juni 2022 war zuletzt auf 70 von zuvor 50 Prozent gestiegen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1456 +0,1% 1,1444 1,1449 -6,2% EUR/JPY 130,46 +0,0% 130,42 130,52 +3,5% EUR/GBP 0,8530 +0,0% 0,8530 0,8554 -4,5% GBP/USD 1,3430 +0,1% 1,3417 1,3384 -1,8% USD/JPY 113,88 -0,1% 113,98 114,02 +10,3% USD/KRW 1.179,95 0% 1.179,95 1.179,13 +8,7% USD/CNY 6,3797 +0,0% 6,3797 6,3881 -2,3% USD/CNH 6,3762 -0,0% 6,3792 6,3822 -2,0% USD/HKD 7,7924 +0,0% 7,7914 7,7932 +0,5% AUD/USD 0,7345 +0,2% 0,7329 0,7301 -4,6% NZD/USD 0,7054 +0,2% 0,7041 0,7026 -1,8% Bitcoin BTC/USD 65.763,76 +1,9% 64.523,01 64.621,26 +126,4%

Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Dollar verteidigte die jüngsten Gewinne.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,31 80,79 -0,6% -0,48 +68,4% Brent/ICE 81,62 82,17 -0,7% -0,55 +61,3%

Die Ölpreise verzeichneten Einbußen von knapp 1 Prozent. Der jüngst deutlich gestiegene Dollar sowie die Sorgen vor einer sinkenden Nachfrage wurden als Bremsfaktoren genannt. Auch gebe es weiter die Spekulation, dass die USA ihre strategischen Ölreserven anzapfen könnten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.857,49 1.864,85 -0,4% -7,36 -2,1% Silber (Spot) 25,04 25,32 -1,1% -0,28 -5,1% Platin (Spot) 1.080,36 1.089,00 -0,8% -8,64 +0,9% Kupfer-Future 4,43 4,45 -0,5% -0,02 +25,7%

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

ARGENTINIEN

Das in Argentinien regierende mitte-links Bündnis hat bei den Zwischenwahlen seine Mehrheit im Parlament verloren. Bei Verlust der Senatsmehrheit, "wird die Opposition höchstwahrscheinlich ihre Blockademacht in der Legislative nutzen", sagte Analyst Gabriel Puricelli von der Universität Buenos Aires.

CHINA - KONJUNKTUR

Die chinesische Industrieproduktion hat im Oktober stärker zugelegt als erwartet. Sie stieg um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach im September 3,1 Prozent. Ökonomen hatten 2,8 Prozent geschätzt. Der Einzelhandelsumsatz kletterte um 4,9 (September: 4,4) Prozent. Hier hatten Ökonomen mit einem Plus von 3,5 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen in den Städten stiegen von Januar bis Oktober um 6,1 Prozent, eine Verlangsamung im Vergleich zum Neunmonatswert von 7,3 Prozent. Hier war ein Plus von 6,2 Prozent erwartet worden.

INDONESIEN - KONJUNKTUR

Die indonesische Handelsbilanz zeigt für Oktober einen Überschuss von 5,73 Milliarden Dollar, deutlich mehr als mit 3,89 Milliarden erwartet.

JAPAN - KONJUNKTUR

Die Störung der Lieferketten sowie sinkende Konsumausgaben und Exporte haben im dritten Quartal des Kalenderjahres zu einem Rückgang des BIP zum Vorquartal um 0,8 Prozent geführt. Volkswirte hatten mit nur minus 0,2 Prozent gerechnet. Im Vorquartal war ein Plus von 0,4 Prozent verzeichnet worden. Auf annualisierter Basis schrumpfte die japanische Wirtschaft um 3 Prozent.

ÖLFÖRDERUNG USA

Nachdem die Zahl der aktiven Ölförderstellen in den USA in der vorvergangenen Woche erst ein Neunzehnmonatshoch erreichte, ist sie in der zurückliegenden Woche nochmals um vier gestiegen. Es war der zugleich dritte Wochenanstieg in Folge.

USA/JAPAN

Die US-Regierung ist dabei, die Einfuhrzölle auf japanischen Stahl und Aluminium zu lockern. Das berichten mit der Situation vertraute Personen. Die Verhandlungen sollen demnach in dieser Woche offiziell aufgenommen werden.

THAILAND - KONJUNKTUR

Das thailändische BIP ist im dritten Quartal zum Vorquartal saisonbereinigt um 1,1 Prozent gesunken, deutlich weniger stark als mit 4 Prozent von Ökonomen geschätzt.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk hat weitere Aktien verkauft. Insgesamt verkaufte er am Donnerstag und Freitag Tesla-Aktien im Wert von weiteren 2 Milliarden Dollar, nachdem ersich zuvor in der Woche von Papieren im Volumen von rund 5 Milliarden getrennt hatte.

