Der am 13. November in Jay Lenos Garage angekündigte Volvo P1800 aus dem Vereinigten Königreich von 1969 wird in die Hot Wheels Garage of Legends aufgenommen und als 1:64 Hot Wheels Druckguss-Spielzeug verewigt, das auf der ganzen Welt verkauft wird

Die Jury bestand aus Designern von Hot Wheels, Automobilexperten und berühmten Autoliebhabern

Der Gewinner der Hot Wheels Legends Tour 2021 wurde heute während eines globalen Livestream-Events in Jay Leno's Garage ausgewählt. Der aus Somerset, Englandstammende Volvo P1800 von 1969, gebaut von Lee Johnstone, wird in der Hot Wheels Garage of Legends zu einer prestigeträchtigen Gruppe maßgeschneiderter Autos stoßen und für immer als Hot Wheels-Druckguss-Spielzeug im Maßstab 1:64 verewigt werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211114005322/de/

2021 Hot Wheels Legends Tour Winner 1969 Volvo P1800 Gasser (Photo: Business Wire)

Dieser Volvo P1800 "Aint No Saint" Gasser wurde ursprünglich 1969 als Neuwagen zugelassen. Sein Besitzer, der 71-jährige englische Kfz-Mechaniker Lee Johnstone, erwarb das Fahrzeug als rostige rollende Hülle, bevor er es gründlich restaurierte, modifizierte und in das Viertelmeilen-Monster verwandelte, das es heute ist. Das neue Kraftwerk ist mit einem Chevrolet 454 Big Block ausgestattet und wird von einem 671 GMC-Kompressor und zwei Vierzylinder-Vergasern gekrönt. In einem passenden Volvo-Grün gehalten, ist es der wahre Höhepunkt von mehr als 50 Jahren Erfahrung im "Race it, break it, build it better". Vielleicht am wichtigsten und im wahren Herausforderergeist ist "Aint No Saint" auch eine Familienangelegenheit, mit Lees drei Töchtern, Eleanor, Sarah und Victoria, die sich die Fahraufgaben teilen und seine Frau Sue in Bereitschaft ist, um der Crew zu helfen.

Die Hot Wheels Legends Tour, die ihr viertes Jahr beendet, ist ein weltweiter Wettbewerb, der sich über 11 Länder und fünf Kontinente erstreckt und damit die weltweit größte internationale Automesse für reisende Autos ist. Tausende von Modellen wurden eingereicht, um an einer Reihe von persönlichen und virtuellen Stopps teilzunehmen, die im April 2021 begannen. In den letzten sieben Monaten hatten einige der einzigartigsten und inspirierendsten kundenspezifischen Kreationen ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, um das nächste Hot Wheels-Druckguss-Spielzeug zu werden, das weltweit an Fans jeden Alters verkauft wird.

Das diesjährige globale Grand Finale wurde gemeinsam von dem berühmten Auto-Enthusiasten Jay Leno und dem Motorsport-Botschafter Jarod DeAnda während eines virtuellen Livestream-Events moderiert, wo sie von einer Reihe von Automobil- und Designexperten aus der ganzen Welt begleitet wurden, um die Aufgabe zu lösen, den Gewinner von 2021 zu küren. Mit ihnen auf der Bühne waren: Ted Wu, Global Head of Design for Vehicles, Mattel; Bryan Benedict, Director of Vehicles Design, Mattel; Brendon Vetuskey, Vehicles Designer, Mattel; Henrik Fisker, Automobildesign-Ikone; Elana Scherr, Chefredakteurin von Car and Driver; Autoveredler und Autoelektronik-Guru Mad Mike; und Auto-Content-Erstellerin und Drift-Enthusiastin Sara Choi.

"Die Hot Wheels Legends Tour ist wahrhaftig zu einem weltweiten Fest für individuelle Autokreationen geworden", sagte Ted Wu, Vice President, Global Head of Design for Vehicles, Mattel. "Mit der Aufnahme von fünf neuen Ländern in die Tour konnten wir Millionen neuer Fans und Modellbauer aus der ganzen Welt erreichen und mit ihnen interagieren. Der Volvo Gasser ist ein wunderbarer Ausdruck von Authentizität, Kreativität und vor allem Garagengeist. Wir freuen uns darauf, Lee Johnstone und seinen Volvo P1800 von 1969 in der Hot Wheels-Familie willkommen zu heißen und der Welt unser neuestes Hot Wheels Legends Tour-Druckguss-Spielzeug zu präsentieren."

"Es war etwas ganz Besonderes, meine Familie in diesem Moment hier bei mir zu haben", sagte Lee Johnstone. "Ich freue mich, dass mein Auto zu einem Hot Wheels-Druckguss-Spielzeug wird und ich mein leidenschaftliches Projekt im Maßstab 1:64 mit der Welt teilen kann. Es ist unglaublich, der erste britische Gewinner zu sein."

Die Hot Wheels Legends Tour 2021 wurde in Zusammenarbeit mit Walmart und Mobil 1 ermöglicht.

Um mehr über die Hot Wheels Legends Tour zu erfahren, besuchen Sie https://hotwheels.mattel.com/explore/en/legends-tour.

ÜBER HOT WHEELS

Als 53 Jahre alte Marke heute relevanter denn je, ist Hot Wheels das weltweit führende Fahrzeug-Franchise, das alle Segmente der Autokultur repräsentiert und vereint. Seit Jahrzehnten beweist Hot Wheels seinen Einfluss in der Automobil- und Popkultur mit legendärem Design und epischer Leistung. Durch beispiellose Kooperationen mit weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Streetwear, Mode, Luxus, Unterhaltung, Actionsport und Motorsport ist Hot Wheels mit über 8 Milliarden verkauften Fahrzeugen das meistverkaufte Spielzeug der Welt*. Die Marke begeistert Fans jeder Generation durch immersive Live-Events, globale Wettbewerbe, Themenpark-Attraktionen, erstklassige digitale Spiele, Konsumgüter sowie Film- und Fernsehinhalte.

Über Mattel

Mattel ist ein weltweit führendes Spielzeugunternehmen und Inhaber eines der weltweit stärksten Kataloge von Unterhaltungsunternehmen für Kinder und Familien. Wir kreieren innovative Produkte und Erlebnisse, die Kinder beim Spielen inspirieren, unterhalten und fördern. Wir unterhalten die Verbraucher mit unserem Portfolio aus legendären Marken wie Barbie, Hot Wheels, American Girl, Fisher-Price, Thomas Friends, UNO und MEGA sowie mit anderen beliebten geistigen Eigentumsrechten, die wir besitzen oder in Zusammenarbeit mit weltweit tätigen Unterhaltungskonzernen lizenzieren. Zu unseren Angeboten zählen Inhalte in Film und Fernsehen, Gaming, Musik und Live-Events. Wir sind an 35 Standorten tätig und unsere Produkte sind in mehr als 150 Ländern in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen erhältlich. Seit seiner Gründung im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein vertrauenswürdiger Partner zu sein, der es Kindern ermöglicht, das Wunder der Kindheit zu erforschen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Über Mobil 1

Mobil 1 Motoröl ist die weltweit führende Marke für synthetisches Motoröl. Unsere fortschrittliche Technologie ermöglicht es Mobil 1 Motorenölen, einige der strengsten Standards der Branche zu erfüllen oder zu übertreffen und einen außergewöhnlichen Schutz selbst unter extremen Fahrbedingungen zu bieten. Mobil 1 Motoröl wurde entwickelt, um kritische Motorteile zu schützen, die Motorleistung zu maximieren und die Motorlebensdauer zu verlängern. Für weitere Informationen besuchen Sie uns online unter www.mobil1.us oder folgen Sie @Mobil1 auf Facebook, Instagram und Twitter.

*Quelle: The NPD Group/Retail Tracking Service

MAT-W

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211114005322/de/

Contacts:

Scott Shaffstall

Mattel Globale Kommunikation

scott.shaffstall@mattel.com

310-252-3610

Michael Haas

Extension PR

mhaas@extensionpr.com

949-838-4116

Taylor Vande Beek

Extension PR

tvandebeek@extensionpr.com

310-982-0242