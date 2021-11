DGAP-News: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Inflation in den USA ist auf den höchsten Stand seit 30 Jahren und hievte den Goldpreis wieder deutlich über die Marke von 1.800 USD pro Unze und einen wichtigen Widerstand. Glaubt man aber zum Beispiel Chris Vermeulen von https://TheTechnicalTraders.com ist das erst der Anfang! Seiner Ansicht nach sollte der Goldpreis bis auf 2.600 USD steigen - und Goldfirmen einen "gewaltigen, explosiven Move" vollziehen. Ob dieser explosive Move nun kommt oder nicht, so glauben wir doch, dass Gold und gute Goldgesellschaften in den kommenden Wochen und Monaten gute Chancen haben, sich positiv zu entwickeln. Das gilt insbesondere auch für Kingman Minerals (WKN A2P21P / TSXV KGS), die Gesellschaft, die wir den Lesern von GOLDINVEST.de heute vorstellen möchten. Kingman Minerals verfolgt eine etwas andere Strategie als ein Großteil der Explorationsgesellschaften Nordamerikas. Die Company setzt nicht auf "Grass Roots"-Projekte, sondern auf Goldliegenschaften, die bereits über hochgradige, historische Vorkommen verfügen oder auf deren Gelände sich sogar eine historische, hochgradige Goldmine befindet. Damit will man die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen und das Explorationsrisiko senken. Solche vorübergehend stillgelegten Minen will Kingman wiederbeleben und weiterentwickeln, u.a. indem man eine Ressourcenschätzung gemäß den aktuellen Standards erstellt. Später dann soll das Projekt gewinnbringend an eine größeren Branchen-Player veräußert werden. Idealerweise will Kingman ein ganzes Portfolio von Projekten zusammenstellen, die in dieses Schema passen. Lesen Sie hier den ganzen Artikel:



