Der Deutsche Leitindex hat sich in der vergangenen Woche auf Tagesschlussbasis kaum bewegt. Im Handelsverlauf schaffte er allerdings gleich mehrere neue Rekordhochs. Unter dem Strich beendete der DAX die Woche mit einem leichten Plus von knapp 0,3 Prozent. Marktidee: Siemens Siemens hat in der vergangenen Woche überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie stieg daraufhin auf ein neues Rekordhoch. Im Anschluss setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein. Aus technischer Sicht ist jetzt vor allem eine bestimmte Widerstandszone wichtig. Sollte der Kurs darüber schließen, würden die nächsten drei Zielzonen in den Fokus rücken.