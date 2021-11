Nachdem man zuletzt gute Sicherheitsdaten zu dem Wirkstoff in dem abgeschlossenen Phase-I-Programm erzielt habe, könnten die japanischen Zentren nun in die weltweite Entwicklung von ADX71149 zur Behandlung von Epilepsie einbezogen werden, teilte Addex am Montag mit.Der Kandidat ADX71149 befindet sich demnach derzeit in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...