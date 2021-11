Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1454 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. In der vergangenen Woche war der Euro mit 1,1433 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.Zum Franken hält sich der Euro bei einem Stand von 1,0540 Franken eher stabil seit Freitagabend. Der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...