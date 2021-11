DJ PTA-News: Vantage Towers AG: Halbjahresergebnisse GJ 22

Vantage Towers AG: Halbjahresergebnisse GJ 22

Düsseldorf (15.11.2021) - Vantage Towers AG: Halbjahresergebnisse GJ 22

15. November 2021

Erfüllung unserer Verpflichtungen als wirtschaftlich orientiertes und unabhängiges Funkturmunternehmen

* Die Kommerzialisierung unserer Präsenz im Bereich Funktürme wird durch die Gewinnung zusätzlicher Mietverträge und die Optimierung unserer Grundstücksmieten vorangetrieben. * Im H1 GJ 22 haben wir mehr als 670 von Nicht-Vodafone-Mietverträgen abgeschlossen und mehr als 370 waren zuvor noch nicht bestätigt: Vermietungsquote zum Ende des Berichtszeitraums 1,42x * Erweiterung unserer Präsenz in Ungarn, Irland und der Tschechischen Republik bei gleichzeitiger Erweiterung unseres Leistungsversprechens in den Bereichen Internet der Dinge ("IoT") und verteilte Antennensysteme ("DAS") * Gute Fortschritte bei unserem Programm zur Optimierung von Grundstücksmieten mit 250 unterzeichneten Verträgen in Spanien und Deutschland und über 60 in den anderen Märkten * Der Konzernumsatz (ohne Durchleitungseinnahmen) belief sich in H1 GJ 22 auf 494 Mio. EUR, was einem Anstieg von 2,5 % gegenüber dem Pro-forma-Umsatz in H1 GJ 21 entspricht. * Umsatz- und EBITDAaL-Prognose bekräftigt. RFCF-Prognose erhöht: * GJ22 Umsatz (ohne Durchleitungseinnahmen) von 995 Mio. - 1.010 Mio. EUR und EBITDAaL-Marge weitgehend stabil: Prognose unverändert und bekräftigt * Erhöhung der Prognose für den wiederkehrenden Free Cashflow (RFCF) auf 405 Mio. - 415 Mio. EUR, getrieben durch eine Optimierung sowohl von Fremdkapitalkosten als auch von Barzahlungen für Steueraufwendungen

Konsolidierte Finanzergebnisse im Überblick (EUR Mio.) H1 GJ 21(i)(ungeprüft) H1 GJ 22(ungeprüft) Konzernumsatzerlöse 161 499 Operativer Konzerngewinn 90 257 Gewinn vor Steuern 83 219 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit k. A. 441

(i) Die Vergleichszahlen für H1 GJ 21 enthalten nur die Finanzergebnisse des Funkturmmast-Geschäfts in Deutschland nach dessen Ausgliederung am 25. Mai 2020. Zwischen dem 1. April 2020 und dem 30. September 2020 wurden keine weiteren Geschäftsbereiche konsolidiert, da es das Management nicht für angemessen hält, die Finanzinformationen der anderen Geschäftsbereiche vor ihrer Übernahme einzubeziehen. Dementsprechend sind die Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres nicht direkt mit dem korrespondierenden Zeitraum des Vorjahres vergleichbar. #

Pro-forma _edn2) H1 GJ22 Finanzergebnisse (EUR Mio.)[ 1 ] ( _edn1) H1 GJ 21[ (ungeprüft) (ungeprüft) 2 ] ( Veränderung Umsatzerlöse (ohne Durchleitungseinnahmen) 482 494 2,5 % Bereinigtes EBITDA 416 427 2,6 % Bereinigtes EBITDAaL [ 3 ] ( _edn3) 266 268 0,8 % Wiederkehrender Free Cashflow (RFCF) [ 4 ] _edn4) & [ 5 _edn5) 200 284 n/a [ 6 ] ( _edn6) & [ _edn7) ( ] ( 7 ] ( Vivek Badrinath, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Vantage Towers AG, kommentierte: Unsere Geschäftsentwicklung ist weiterhin sehr dynamisch. Dank unseres qualitativ hochwertigen Netzes, unserer überzeugenden Leistungsangebote in ganz Europa und eines hervorragenden und hoch motivierten Teams haben wir bei allen unseren Zielen gute Fortschritte erzielt. Wir haben in den letzten Monaten deutlich mehr Mietverträge abgeschlossen und sind vielversprechende neue Partnerschaften eingegangen. Unsere operative Ausrichtung auf die Implementierung der Komponenten eines leistungsstarken und wirtschaftlich orientierten Infrastrukturbetreibers zeigt erste Erfolge.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Nachhaltige Geschäftsdynamik im gesamten Geschäft

Hundertprozentige Beteiligungen 30. September 2021 DE ES GR Sonstige Konsolidiert europäische Märkte H1 GJ 21 H1 GJ H1 GJ 21 H1 GJ 22 H1 GJ 21 PF H1 GJ H1 GJ 21 H1 GJ H1 GJ 21 H1 GJ PF 22 PF 22 PF 22 PF 22 Makrostandorte (in 19,4 19,400 8,8 8,6 4,80 4,8 12,7 12,8 45,7 45,6 Tsd.) Vermietungsquote 1,21x 1,22x 1,64x 1,75x 1,63x 1,66x 1,38x 1,40x 1,39x 1,42x Marktposition [ 8 ] ( _edn8) Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 2

Unser erstklassiges Netz und unser überzeugendes Leistungsversprechen unterstützen auch weiterhin unsere Geschäftspläne und deren Umsetzung. Wir haben neue Kunden und Partnerschaften hinzugewonnen und gleichzeitig unser Produktportfolio in ganz Europa erweitert. Wir können außerdem über die folgenden Highlights berichten:

* Digitalen Wandel in Europa vorantreiben: Das konsolidierte Portfolio von Vantage Towers blieb mit 45.600 Makrostandorten in den acht europäischen Märkten weitgehend stabil. Die steigende Anzahl von neu errichteten Standorten (BTS) wurde durch die zuvor kommunizierte Stilllegung von Standorten ausgeglichen, die insbesondere auf unsere Vereinbarung zur gemeinsamen Nutzung aktiver Infrastruktur in Spanien zurückgeht. Hierdurch konnte die Effizienz unseres Netzwerks gesteigert werden. * Effizienzprogramm zur Margensteigerung: Unser Programm zur Optimierung von Grundstücksmieten durch Kauf oder Nachverhandlungen zeigt gute Fortschritte. Seit Start des Programms haben wir folgende Meilensteine erreicht: * In Spanien wurden ca. 300 Verträge vereinbart oder unterzeichnet. * In Deutschland nimmt das Programm mit ca. 120 vereinbarten Verträgen an Fahrt auf. * In den sonstigen europäischen Märkten gibt es mit ca. 170 abgeschlossenen Verträgen vielversprechende erste Ergebnisse.

* Anhaltende Geschäftsdynamik mit zunehmender Zahl an Mietverträgen: In Q2 GJ 22 erzielten wir einen Nettozuwachs von rund 3707 neuen Mietverträgen nach Berücksichtigung der Stilllegungen im Rahmen unserer Programme zur gemeinsamen Nutzung aktiver Infrastruktur. Im HJ 1 GJ 22 gab es über 570 Nettozugänge, von denen über 3701 bisher nicht bestätigte Bruttozugänge und ca. 670 Nicht-Vodafone Bruttozugänge waren. Dadurch beläuft sich unsere Gesamt-Vermietungsquote auf 1,42x. Wir sind weiterhin auf einem guten Weg, unsere mittelfristige Vermietungsquote von >1,50x zu erreichen. * Wachsende Geschäftsmöglichkeiten: Wir konnten unser Wachstum bei den Mietverträgen aufrechterhalten und die Beziehungen zu unseren Kunden marktübergreifend ausbauen. In Ungarn haben wir eine trilaterale Vereinbarung mit dem integrierten Mobilfunk- und Festnetzbetreiber Digi und Vodafone unterzeichnet, die 100 neue Mietverträge mit sich bringen wird. In Irland haben wir unseren bestehenden Vertrag mit Tetra Ireland um weitere zehn Jahre verlängert und uns damit 51 Mietverträge gesichert. Des Weiteren haben wir einen Hosting-Vertrag mit Itelazpi unterzeichnet. Itelazpi erbringt Transport- und Sendedienstleistungen, einschließlich Fernseh-, Radio-, Daten- und Kommunikationsdienstleistungen im Baskenland. * Erweiterung unserer Services: Wir wollen die nachhaltige Vernetzung und Digitalisierung Europas beschleunigen. Unsere neu abgeschlossenen Vereinbarungen sind ein wichtiger Beitrag zu diesem Ziel. In Deutschland haben wir mit den Stadtwerken München eine Vereinbarung über ein IoT Long Range WAN ("LoRa WAN") getroffen. Diese wird uns neue Mietverhältnisse bringen und unsere Kunden dabei unterstützen, die Digitalisierung des Energiesektors effizient voranzutreiben. Zudem haben wir mit Ceské Radiokomunikace, einem Anbieter digitaler Infrastruktur, einen Vertrag über fünf Jahre geschlossen, durch den wir in den nächsten drei Jahren 300 neue LoRA-WAN-Mietverhältnisse in der Tschechischen Republik hinzugewinnen werden.

Darüber hinaus arbeiten wir weiter an Lösungen für die Abdeckung im Innenbereich, um unsere 5G-Superhost-Ziele für Europa zu erreichen. In Ungarn haben wir eine neue Vereinbarung mit BMSK/WHB abgeschlossen. Gegenstand der Vereinbarung ist die Bereitstellung eines verteilten Antennensystems, eines skalierbaren, mobilen Kommunikationsnetzes mit einem neutralen Host-Modell in der Multifunktions-Arena von Pick-Szeged.

