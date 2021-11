Condor Gold (AIM: CNR; TSX: COG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/condor-gold-plc/) gibt bekannt, dass es heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2021 sowie den Lagebericht für denselben Zeitraum veröffentlicht hat.

Die beiden oben genannten Dokumente wurden auf der Website des Unternehmens www.condorgold.com veröffentlicht und sind auch auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Höhepunkte für das dritte Quartal 2021

- Abschluss von 3.370 m Diamantkern-Infill-Bohrungen und Ersatz von RC-Bohrungen in und um die La India Starter Pits, die sich innerhalb des vollständig genehmigten La India Open Pits befinden.

- Die Infill-Bohrungen erfolgten in einem Abstand von 25 m mal 25 m. Highlight Bohrergebnisse:

22,05 m (21,6 m wahre Breite) mit 6,48 g/t Gold aus 24,75 m Bohrtiefe, einschließlich 15,35 m (15,0 m wahre Breite) mit 8,68 g/t Gold aus 24,75 m Bohrtiefe (Bohrloch LIDC413).

60,60 m (54,5 m wahre Breite) mit 1,98 g/t Gold aus 4,15 m Bohrtiefe, einschließlich 5,75 m (5,2 m wahre Breite) mit 16,88 g/t Gold aus 42,55 m Bohrtiefe in Bohrloch LIDC452, das sich zwischen den beiden vorgeschlagenen Startgruben befindet.

16,00 m (15,7 m wahre Breite) mit 5,30 g/t Gold aus 18,35 m Bohrtiefe, einschließlich 5,90 m (5,8 m wahre Breite) mit 12,35 g/t Gold aus 22,10 m Bohrtiefe (Bohrloch LIDC416)

- Abschluss von 3.500 m Explorationsbohrungen und Erhalt aller Untersuchungsergebnisse auf dem Cacao-Prospekt. Die Highlights der Bohrungen sind:

Das epithermale Goldsystem Cacao wird als vollständig erhalten, entlang des Streichs und in der Tiefe offen interpretiert. Die jüngsten Bohrungen beschneiden den oberen Teil des Systems.

Eine mineralisierte Zone mit einer tatsächlichen Mächtigkeit von mehr als 10 Metern, einschließlich der Ader Cacao, wurde auf einer Streichlänge von etwa 1.000 m unterhalb und entlang des Streichs der bestehenden Mineralressource Cacao bestätigt.

25,93 m (14,9 m wahre Mächtigkeit) mit 3,94 g/t Au auf 263,82 m, einschließlich 4,58 m (2,6 m wahre Mächtigkeit) mit 7,76 g/t Au auf 282,12 m Bohrtiefe (Bohrloch CCDC033) unterhalb der Mineralressource Cacao, die in der Tiefe und entlang des Streichs in beide Richtungen offen ist.

- Die erste Phase der Infill-Bohrungen mit 39 Bohrlöchern auf 3.371,58 Metern mittels Diamantkernbohrungen wurde im Tagebau Mestiza abgeschlossen und alle Untersuchungsergebnisse wurden erhalten. Die Highlights sind:

4,1 m wahre Mächtigkeit mit 15,23 g/t Gold aus 47,80 m (Bohrloch LIDC514) etwa 40 m unterhalb der Oberfläche.

3,6 m wahre Breite mit 29,1 g/t Gold aus 105,70 m (Bohrloch LIDC471) etwa 85 m unter der Oberfläche

- Am 9. September 2021 legte das Unternehmen die wichtigsten Ergebnisse eines technischen Berichts über sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt La India (das "Projekt") vor, der von SRK Consulting (UK) Limited ("SRK") erstellt wurde. Dieser technische Bericht enthält die Ergebnisse einer strategischen Bergbaustudie nach den Standards der Preliminary Economic Assessment ("PEA"), die 2021 für das Projekt abgeschlossen wurde. Der Höhepunkt der PEA:

Interner Zinsfuß (IRR") von 54 % und Nettogegenwartswert (NPV") nach Steuern von 418 Millionen US$, nach Abzug der Vorabinvestitionen, bei einem Diskontsatz von 5 % und einem Goldpreis von 1.700 US$/Unze.

Durchschnittliche Jahresproduktion von ca. 150.000 Unzen Gold in den ersten 9 Jahren der Produktion.

Höhepunkte nach dem Berichtszeitraum

- Am 19. Oktober 2021 gab das Unternehmen ein Update über den Stand der laufenden Studien zur Unterstützung einer Machbarkeitsstudie ("FS") für sein vollständig genehmigtes Projekt La India in Nicaragua. Die FS wird für den Tagebau La India und die zugehörige Mineninfrastruktur durchgeführt.

- Am 21. Oktober 2021 meldete das Unternehmen den Abschluss eines 8.004 m langen Infill-Bohrprogramms auf der vollständig genehmigten hochgradigen Tagebau-Mineralressource La Mestiza beim Projekt La India in Nicaragua.

- Am 25. Oktober 2021 meldete das Unternehmen die Einreichung eines technischen Berichts zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für sein Projekt La India, Nicaragua, auf SEDAR https://www.sedar.com

- Am 28. Oktober 2021 gab das Unternehmen eine Platzierung von 11.714.286 Einheiten zu einem Preis von 35 Pence pro Einheit bekannt, einschließlich der Zeichnung von 2.972.144 Einheiten durch die Direktoren und den CFO, mit einem Bruttoerlös von insgesamt 4.100.000 £ vor Kosten (die "Platzierung").

Mark Child, Chairman und Chief Executive von Condor Gold, kommentierte:

"Im dritten Quartal 2021 setzte Condor Gold seine Bemühungen um eine Verringerung des Risikos auf dem Goldprojekt La India fort und brachte das Projekt in einen nahezu schaufelfertigen Zustand. Mehrere bedeutende Step-out- und In-Fill-Explorationsprogramme wurden entweder vorangetrieben oder abgeschlossen. Darüber hinaus legte das Unternehmen die wichtigsten Ergebnisse eines technischen Berichts über das Projekt vor, der die Ergebnisse einer strategischen Bergbaustudie nach den Standards einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung zusammenfasst. Dieser Bericht zeigt das außergewöhnliche Potenzial des Projekts in zwei Szenarien auf: ein Tagebauszenario mit vier offenen Gruben und ein weiteres Szenario, bei dem die unterirdischen Ressourcen unterhalb der offenen Gruben in Schichten abgebaut werden. Beide Szenarien bieten eine solide Wirtschaftlichkeit mit einer Amortisationszeit von etwa 12 Monaten. Das Highlight-Produktionsszenario beläuft sich auf 150.000 Unzen Gold pro Jahr über einen Zeitraum von 9 Jahren mit einemIRR von 54 % und einem NPV nach Steuern von 418 Mio. US$ nach Abzug der Vorabinvestitionen bei einem Diskontsatz von 5 % und einem Goldpreis von 1.700 US$/Unze. Im Anschluss an das dritte Quartal schloss Condor erfolgreich eine Privatplatzierung ab, die 4,1 Mio. £ einbrachte und das nötige Kapital bereitstellte, um das Projekt weiter in Richtung Produktion voranzutreiben."

CONDOR GOLD PLC

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

FÜR DIE DREI UND NEUN MONATE BIS ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Neun Monate bis 30.09.21 ungeprüft £ Neun Monate bis 30.09.20 ungeprüft £ Drei Monate bis 30.09.21 ungeprüft £ Drei Monate bis 30.09.20 ungeprüft £ Einnahmen - - - - Aktienbasierte Vergütungen (351,554) (193,048) (151,963) (94,514) Verwaltungskosten (1,254,133) (1,018,448) (439,864) (282,772) Gewinn aus der Veräußerung von Konzessionen - 477,616 - - Betriebsverlust Anmerkung 3 (1,605,687) (733,880) (591,827) (377,286) Finanzielle Einnahmen - 1,175 - - Verlust vor Ertragssteuern (1,605,687) (732,705) (591,827) (377,286) Ertragsteueraufwand Anmerkung 4 - - - - Verlust für den Berichtszeitraum (1,605,687) (732,705) (591,827) (377,286) Sonstiges Gesamtergebnis/(Verlust): Währungsumrechnungsdifferenzen (5,025) 49,134 619,603 (1,274,140) Sonstiges Gesamtergebnis der Periode (5,025) 49,134 619,603 (1,274,140) Gesamtgewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum (1,610,712) (683,571) 27,776 (1,651,426) Verlust zuzuschreiben: Nicht-beherrschende Anteile - - - - Eigentümer der Muttergesellschaft (1,605,687) (732,705) (591,827) (377,286) (1,605,687) (732,705) (591,827) (377,286) Gesamtgewinn/(-verlust) zurechenbar an: Nicht-beherrschende Anteile - - - - Eigentümer der Muttergesellschaft (1,610,712) (683,571) 27,776 (1,651,426) (1,610,712) (683,571) 27,776 (1,651,426) Gewinn/(Verlust) je Aktie, ausgedrückt in Pence je Aktie: Unverwässert und verwässert (in Pence) Anmerkung 7 (1.19) (0.70) (0.44) (0.32)

CONDOR GOLD PLC

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

30.09.21 ungeprüft £ 31.12.20 geprüfte £ 30.09.20 ungeprüft £ VERMÖGEN: LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE Sachanlagen und Ausrüstung 7,569,949 3,067,397 2,849,055 Immaterielle Vermögenswerte 26,184,917 22,089,314 22,739,013 33,754,866 25,156,711 25,588,068 KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 588,439 114,409 197,713 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 554,449 4,159,391 5,530,533 1,142,888 4,273,800 5,728,246 VERMÖGEN INSGESAMT 34,897,754 29,430,511 31,316,314 VERBINDLICHKEITEN: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 59,473 266,412 219,992 GESAMTVERBINDLICHKEITEN 59,473 266,412 219,992 NETTOUMLAUFVERMÖGEN 1,083,415 4,007,388 5,508,254 NETTOVERMÖGEN 34,838,281 29,164,099 31,096,322 DEN EIGENTÜMERN DES MUTTERUNTERNEHMENS ZUZURECHNENDES EIGENKAPITAL Eingefordertes Aktienkapital Anmerkung 8 26,983,286 23,732,526 23,582,161 Kapitalrücklage 40,858,206 37,175,626 37,105,761 Rücklage für Wechselkursdifferenzen (2,367,126) (2,362,101) (697,799) Einbehaltene Gewinne (30,636,085) (29,381,952) (28,893,801) 34,838,281 29,164,099 31,096,322

CONDOR GOLD PLC

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE AUFSTELLUNG DER EIGENKAPITALVERÄNDERUNGEN

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Grundkapital Kapitalrücklage Rücklage für Wechselkursdifferenzen Einbehaltene Gewinne Insgesamt Nicht kontrollierende Beteiligung Eigenkapital insgesamt £ £ £ £ £ £ £ Am 1. Januar 2020 18,932,704 33,953,693 (746,933) (28,354,144) 23,785,320 - 23,785,320 Umfassendes Einkommen: - - - - - - - Verlust für den Berichtszeitraum - - - (732,705) (732,705) - (732,705) Sonstiges Gesamtergebnis: Währungsumrechnungsdifferenzen - - 49,134 - 49,134 - 49,134 Gesamtergebnis - - 49,134 (732,705) (683,571) - (683,571) Neu ausgegebene Aktien 4,649,457 3,152,068 - - 7,801,525 - 7,801,525 Kosten der Ausgabe - - - - - - - Aktienbasierte Vergütung - - - 193,048 193,048 - 193,048 Zum 30. September 2020 23,582,161 37,105,761 (697,799) (28,893,801) 31,096,322 - 31,096,322 Zum 1. Januar 2021 23,732,526 37,175,626 (2,362,101) (29,381,952) 29,164,099 - 29,164,099 Umfassendes Einkommen: - - - - - - - Verlust für den Berichtszeitraum - - - (1,605,687) (1,605,687) - (1,605,687) Sonstiges Gesamtergebnis: Währungsumrechnungsdifferenzen - - (5,025) - (5,025) - (5,025) Gesamtergebnis - - (5,025) (1,605,687) (1,610,712) - (1,610,712) Neu ausgegebene Aktien 3,250,760 3,682,580 - - 6,933,340 - 6,933,340 Kosten der Ausgabe - - - - - - - Aktienbasierte Vergütung - - - 351,554 351,554 - 351,554 Zum 30. September 2021 26,983,286 40,858,206 (2,367,126) (30,636,085) 34,838,281 - 34,838,281

CONDOR GOLD PLC

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Neun Monate bis 30.09.21 ungeprüft £ Neun Monate bis 30.09.20 ungeprüft £ Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Verlust vor Steuern (1,605,687) (732,705) Aktienbasierte Vergütung 351,554 193,048 Abschreibungskosten - 16 Finanzielle Einnahmen - (1,175) (1,254,133) (540,816) (Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen (474,030) (54,434) Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (206,939) (537,110) Nettomittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (1,935,102) (1,132,360) Cashflow aus Investitionstätigkeit Erwerb von immateriellen Anlagegütern (4,344,306) (1,712,055) Erwerb von Sachanlagen (4,506,964) (2,317,848) Erhaltene Zinsen - 1,175 Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (8,851,270) (4,028,728) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Nettoerlös aus der Aktienausgabe 6,933,340 7,801,525 Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 6,933,340 7,801,525 Zunahme / (Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (3,853,032) 2,640,437 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Zeitraums 4,159,391 2,903,556 Wechselkursverluste bei Bargeld und Banken 248,090 (13,460) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 554,449 5,530,533

Über Condor Gold plc:

Condor Gold plc wurde im Mai 2006 am AIM zugelassen und im Januar 2018 an der TSX doppelt notiert. Das Unternehmen ist ein Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Nicaragua.

Am 25. Oktober 2021 meldete Condor die Einreichung eines technischen Berichts zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für sein Projekt La India, Nicaragua, auf SEDAR https://www.sedar.com. Der Höhepunkt der technischen Studie ist ein Nettogegenwartswert (NPV) von 418 Millionen US$ nach Steuern und Vorabinvestitionen mit einem IRR von 54 % und einer 12-monatigen Amortisationszeit, wobei ein Goldpreis von 1.700 US$ pro Unze und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 150.000 Unzen Gold pro Jahr für die ersten 9 Jahre der Goldproduktion angenommen wird. Die Tagebaupläne wurden ausgehend von den geplanten Gruben optimiert, was zu einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 157.000 Unzen Gold in den ersten zwei Jahren aus Tagebaumaterial und einem aus dem Cashflow finanzierten Untertagebau führt.

Im August 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass das Umweltministerium in Nicaragua die Umweltgenehmigung ("EP") für die Erschließung, den Bau und den Betrieb einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von bis zu 2.800 Tonnen pro Tag auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt La India ("Projekt La India") erteilt hat. Die EP gilt als Hauptgenehmigung für den Bergbaubetrieb in Nicaragua. Condor hat eine neue SAG-Mühle erworben, die größtenteils in Nicaragua eingetroffen ist. Die Räumung und Vorbereitung des Geländes ist bereits weit fortgeschritten.

Die Umweltgenehmigungen wurden im April bzw. Mai 2020 für die Tagebaue Mestiza und America erteilt, die sich beide in der Nähe von La India befinden. Der Tagebau Mestiza beherbergt 92 Kt mit einem Gehalt von 12,1 g/t Gold (36.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie angezeigte Mineralressourcen und 341 Kt mit einem Gehalt von 7,7 g/t Gold (85.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie abgeleitete Mineralressourcen. Der Tagebau America beherbergt 114 Kt mit einem Gehalt von 8,1 g/t Gold (30.000 Unzen) in der Kategorie Angezeigte Mineralressourcen und 677 Kt mit einem Gehalt von 3,1 g/t Gold (67.000 Unzen) in der Kategorie Abgeleitete Mineralressourcen. Nach der Genehmigung der Tagebaue Mestiza und America sowie des Tagebaus La India verfügt Condor über Mineralressourcen im Tagebau von 1,12 Mio. Unzen Gold, die zum Abbau zugelassen sind.

