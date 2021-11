Zu Indigo Partners gehören die ungarische Wizz Air, die US-Gesellschaft Frontier, die mexikanische Volaris und die in Chile und Argentinien beheimatete JetSmart.Dubai - Der Flugzeugbauer Airbus hat auf der Dubai Airshow einen Grossauftrag erhalten. Indigo Partners habe 255 Maschinen der Typfamilie A321neo bestellt, teilte der europäische Konzern am Sonntag mit. Zu Indigo Partners gehören die ungarische Wizz Air, die US-Gesellschaft Frontier, die mexikanische Volaris und die in Chile und Argentinien beheimatete JetSmart. Kreisen zufolge könnte Airbus in...

