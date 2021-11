DJ Media and Games Invest levererar ytterligare ett starkt kvartal med en intäktstillväxt på 80%, understruken av en organisk tillväxt på 41 %, med en solid justerad EBITDA-marginal på 30 % i Q3'21

15 november 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) publicerar sin delårsrapport för kv3 2021 och fortsätter framgångsrikt strategin att "BUY. INTEGRATE. BUILD & IMPROVE.", vilket resulterat i en intäktstillväxt (CAGR) på 78 % sedan 2018 och en utomordentligt stark utveckling av lönsamheten, ökning av justerade EBITDA-marginalen till 30 %. Fram till 2017 låg fokus enbart på förvärvsdriven tillväxt - för att bygga kritisk volym - sedan 2018 har MGI ökat sin organiska tillväxt1 från 5% på årsbasis till 41% (27% inkl. nedläggningar/avyttringar av influenser- och performance marketingaffären) under kv3'21. HÖJDPUNKTER UNDER KV 3 2021

-- Nettoomsättningen uppgick till 62,9 mEUR (Kv3'20: 35,0 mEUR), vilket är en ökning med 80%.

-- Just. EBITDA2 uppgick till 19,0 mEUR (Q3'20: 6,4 mEUR), vilket är en ökning med 199 %.

-- Just. EBIT3 uppgick till 15,0 mEUR (Q3'20: 4,0 mEUR), vilket är en ökning med 270%.

-- Vinst per aktie (EPS) före utspädning uppgick till EUR 0,02 (kv3'20: EUR 0,02). EPS före/efter utspädningjusterad för avskrivning på anskaffningsvärden förvärv (PPA-avskrivningar) uppgick till EUR 0,04 (kv3'20: EUR0,04). HÖJDPUNKTER FÖRSTA 9 MÅNADERNA 2021

-- Nettoomsättningen uppgick till 172,0 mEUR (kv1-kv3'20: 91,5 mEUR), vilket är en ökning med 88% jämförtmed kv1-kv3'20.

-- Justerad. EBITDA uppgick till 47,8 mEUR (kv1-kv3'20: 19,0 mEUR), vilket är en ökning med 151%.

-- Just. EBIT uppgick till 35,4 mEUR (kv1-kv3'20: 11,7 mEUR), vilket är en ökning med 204%.

-- Räntebärande nettoskuld4 per den 30 september 2021 uppgick till 172,8 mEUR (31 december 2020: 61,6 mEUR).

-- Skuldsättningsgrad5 uppgick till 3,0 per den 30 september 2021 (2,1 per 31 december 2020). Påproformabasis - med hänsyn till EBITDA LTM för förvärvade Smaato och KingsIsle - är skuldsättningsgraden långtunder 2,5x.

-- Likvida medel uppgick till 198,5 mEUR (31 december 2020: 46,3 mEUR) på grund av kapitalanskaffning samten ökning av obligationen under kv1-kv3'21. UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

I mEUR kv3 2021 kv3 2020 kv1-kv3 '21 kv1-kv3 '20 Helår 2020 NETTOOMSÄTTNING 62,9 35,0 172,0 91,5 140,2 Intäktstillväxt, årsbasis 80% 29% 88% 64% 67% EBITDA6 17,5 5,9 44,1 17,5 26,5 EBITDA-marginaler7 28% 17% 26% 19% 19% Just. EBITDA 19,0 6,4 47,8 19,0 29,1 Just. EBITDA-marginaler 30% 18% 28% 21% 21% Just. EBIT 15,0 4,0 35,4 11,7 17,5 Just. EBIT-marginal8 24% 12% 21% 13% 12% Nettoresultat 3,0 0,3 8,7 0,7 2,7 UTVALDA NYCKELTAL PER SEGMENT MGI-spelsegment I mEUR kv3 2021 kv3 2020 kv1-kv3 '21 kv1-kv3 '20 Helår 2020 NETTOOMSÄTTNING 28,1 18,0 83,6 50,7 75,2 Intäktstillväxt på årsbasis 56% - 65% - 74% EBITDA 10,3 4,8 30,0 14,6 21,4 EBITDA marginal 37% 27% 36 % 29 % 29 % Just. EBITDA 10,7 5,0 32,1 15,5 23,2 Just. EBITDA-marginal 38% 28% 38% 31% 31% MGI Media Segment I mEUR kv3 2021 kv3 2020 kv1-kv3 '21 kv1-kv3 '20 FY 2020 NETTOOMSÄTTNING 34,8 17,0 88,4 40,8 65,0 Intäktstillväxt årsbasis 105% - 117% - 59% EBITDA 7,2 1,1 14,2 3,0 5,1 EBITDA marginal 21% 7% 16 % 7 % 8 % Just. EBITDA 8,3 1,4 15,6 3,5 6,0 Just. EBITDA-marginal 24% 8% 18% 9% 9%

[Delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 finns tillgänglig på MGIs webbplats för Investor Relations www.mgi-se.com . All finansiell information är preliminär och inte revisorgranskad.] VD REMCO WESTERMANN KOMMENTERAR

"Tredje kvartalet 2021 präglades av stark osäkerhet i marknaden på grund av flera och delvis till och med störande förändringar i förutsättningar för våra sektorer. Dessa förändringar inkluderade till exempel den kinesiska regeringens regler för spelindustrin och Apples implementering av IDFA- ändringar, samt osäkerhet bland investerare om framtiden för de så kallade coronavinnarna, för att bara nämna några. Marknadsförändringarna hade dock ingen negativ inverkan på MGIs operativa verksamhet. Snarare tvärtom, MGI upplever förändringarna och störningarna som möjligheter att förbättra sin position. Speciellt förändringarna av IDFA och spelföretagens ökade fokus på effektivt användarförvärv för att driva organisk tillväxt stödjer MGIs tillväxt. Kvartal 3 2021 var ytterligare ett rekordkvartal för MGI, med dess bästa resultat och organiska tillväxttakt hittills.", säger Remco Westermann, VD och styrelseordförande för Media and Games Invest SE. BOLAGSSTYRNING

För att på ett adekvat sätt återspegla den starka intäktstillväxten - och den storlek som bolaget nu uppnått - har MGI vidtagit åtgärder och kommer att fokusera ytterligare på olika aktiviteter för att utveckla sin bolagsstyrning. Till exempel har ett projekt initierats med KPMG för att ytterligare förbättra övergripande intern kontroll och styrning i hela koncernen. Detta för att skapa förutsättningar för att kunna öka intäkterna inom nuvarande strukturer med 25-30 % per år under det kommande decenniet. Ett annat exempel är vår flytt från Malta. Den planerade förändringen från PLC till SE har slutförts. Men eftersom den ursprungligen planerade flyttningen från Malta till Luxemburg inte längre är möjlig på grund av Euroclears senaste beslut - att inte ansluta Euroclear från inte redan anslutna länder och därmed till Stockholmsbörsen. MGI håller för närvarande på att utvärdera möjliga jurisdiktioner för MGI tillsammans med sina rådgivare. För närvarande förväntar sig ledningen att omlokaliseringsprocessen kan starta senast den 1 januari 2023.

MGI planerar att utöka styrelsen för att bättre spegla bolagets internationella karaktär och lägga till ytterligare nyckelkompetens och professionalism. I detta sammanhang diskuteras bildandet av olika utskott till styrelsen. Eftersom den nya jurisdiktionen också kommer att ha en inverkan på den erforderliga bolagsstyrningsstrukturen så arbetar styrelsen och ledningen tillsammans med oberoende Tier 1-experter för att lägga fram förslag på en förbättrad styrningsstruktur till aktieägarna inför nästa årsstämma.

