Pardubice, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) -Die erste umweltfreundliche tragbare Heimbatterie der Branche wird in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnetEcoFlow (https://eu.ecoflow.com/?utm_source=PRNewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=TIME+Best+Inventions), ein Anbieter von tragbaren Stromversorgungs- und erneuerbaren Energielösungen, wurde vom TIME Magazine für seine bahnbrechende Produktentwicklung gewürdigt. Die tragbare Heimbatterie EcoFlow DELTA Pro wurde von dem renommierten Magazin unter den 100 besten Erfindungen des Jahres 2021 (https://time.com/collection/best-inventions-2021/6113128/ecoflow-delta-pro/) in der Kategorie Nachhaltigkeit genannt. Die jährliche Liste ehrt die 100 Erfindungen, die "die Welt besser, intelligenter und sogar ein bisschen lustiger machen.""Wir fühlen uns geehrt, dass TIME die EcoFlow DELTA Pro als eine der bahnbrechenden Erfindungen des Jahres anerkennt, neben einigen wirklich spektakulären globalen Innovationen", sagte Thomas Chan, Leiter der Forschung und Entwicklung bei EcoFlow. "Durch die Möglichkeit der Stromerzeugung, -speicherung und -nutzung in einem integrierten Ökosystem ebnet die EcoFlow DELTA Pro der Welt den Weg zu alternativen, nachhaltigen Energiequellen."DieEcoFlow DELTA Pro, die im Juli 2021 auf Kickstarter vorgestellt wurde, wurde entwickelt, um bei Stromausfällen eine nachhaltige Notstromversorgung zu gewährleisten und den Nutzern eine bessere Überwachung und Kontrolle ihres täglichen Stromverbrauchs zu ermöglichen. Mit über 12 Millionen Dollar, die während der zweimonatigen Kampagne gesammelt wurden, brach die EcoFlow DELTA Pro den Kickstarter-Rekord für das am meisten finanzierte technische Projekt und rangiert auf Platz sechs aller bisherigen Projekte.Die EcoFlow DELTA Pro ist die weltweit erste umweltfreundliche tragbare Heimbatterie. In Verbindung mit Zubehör aus dem EcoFlow-Ökosystem, wie z.B. Zusatzbatterien, Solar-Trackern, Solarpaneelen, Windturbinen und einem Smart-Home-Panel, kann sie den Notstrombedarf von bis zu einer Woche decken. Als erstes Produkt seiner Art ist die EcoFlow DELTA Pro ein bedeutender Schritt in Richtung der Vision des Unternehmens, Nachhaltigkeit zu fördern, indem es eine robuste und erneuerbare Energielösung für Privatpersonen und Industrie gleichzeitig bietet.Über EcoFlowEcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgung und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien von tragbaren Kraftwerken bis umweltfreundlichem Zubehör Kunden in mehr als 85 Märkten eine sorgenfreie Stromversorgung ermöglicht. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, Energieverbrauch neu zu erfinden, indem es langlebige, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt.