Rund 47% erreichte Photon Energy mit seinem freiwilligen Angebot, von Photon 2017/22 in die neue Photon 2021/26 zu wechseln. So gab der Spezialist für erneuerbare Energien, Photovoltaik und sauberes Wasser am Morgen bekannt, dass im Zuge der aktuellen Neuemission des 6,5% Green EUR Bonds 2021/27 (DE000 A3KWKY 4), die Gläubiger der derzeit ausstehenden 7,75%-Anleihe 2017/22 die angebotene Umtauschmöglichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...