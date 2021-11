DJ Ifo sieht Rentenpläne der Ampel-Parteien kritisch

BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo Institut hält den von den Ampel-Parteien geplanten steuerfinanzierten Renten-Kapitalstock von 10 Milliarden Euro für sinnlos. "Das ist keine geeignete Maßnahme zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Rentenfinanzen", sagte Ifo-Forscher Joachim Ragnitz. Das Volumen sei zu niedrig und daher lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Für einen grundlegenden Systemwechsel in der Rentenversicherung sei es in Deutschland zu spät. Stattdessen müsse man die durch die alternde Bevölkerung ausgelösten Belastungen zwischen Rentnern sowie Steuer- und Beitragszahlern fair aufzuteilen.

"Die Einführung eines Kapitalstocks in der Gesetzlichen Rentenversicherung belastet insbesondere die erwerbstätige Bevölkerung zusätzlich. Wenn der Fonds später aufgelöst wird, bekäme jeder zukünftige Rentner bloß etwa einen Euro pro Monat. Letzten Endes kommt diese Idee kurzfristig nur den Verkäufern von Wertpapieren zugute, denn die Rentenkasse soll die 10 Milliarden Euro am Kapitalmarkt anlegen", so Ragnitz.

Der tiefere Sinn einer Kapitaldeckung liege darin, einen Kapitalstock aufzubauen, den man dann später dafür verwenden könne, Renten aus dessen Auflösung zu finanzieren. Derzeit hätten rund 41 Millionen Versicherte in Deutschland einen Anspruch auf spätere Rentenzahlungen. "Mit einem Kapitalstock von nur 10 Milliarden Euro kann man also jedem Rentner einmalig etwa 240 Euro auszahlen. Selbst wenn man unterstellt, dass die Rentenversicherung mit dem ihr anvertrauten Geld eine überdurchschnittlich hohe Rendite erwirtschaften könnte, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der keinem Rentner wirklich etwas nützt", kritisierte Ragnitz.

Um tatsächlich eine Stabilisierung der gesetzlichen Rente zu erreichen, müsste man einen weitaus höheren Kapitalstock aufbauen als es jetzt vorgesehen ist. Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) sei nach dem Umlageverfahren organisiert, ergänzte Ragnitz. Eingenommene Beiträge würden sofort für die Renten ausgegeben. Dies mache die Umstellung auf ein Kapitaldeckungsverfahren so schwierig, denn die Generation der Steuer- und Beitragszahler sei dann immer doppelt belastet: Mit den Zahlungen für die aktuellen Rentner und mit den Zahlungen für den Aufbau des Kapitalstocks für ihre eigene Rente.

"Angesichts der aktuellen demographischen Situation kann man das System nicht mehr umstellen; das hätte man - wenn man es gewollt hätte - schon vor 20 oder 30 Jahren angehen müssen", so das Fazit von Ragnitz. "Wichtigste Aufgabe ist es jetzt, die unausweichlichen Belastungen aufgrund des Renteneintritts der geburtenstarken Jahrgänge fair zwischen Rentnern sowie Steuer- und Beitragszahlern aufzuteilen, aber nicht, einen grundlegenden Systemwechsel in der Rentenversicherung einzuleiten."

