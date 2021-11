Vimperk, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) -ROUVY, ein weltweit führendes Unternehmen für mobile virtuelle Trainingsanwendungen für Radfahrer und Läufer mit Sitz in Vimperk, Tschechische Republik, wird die Weltpremiere eines Events präsentieren, das die Teilnehmer von fünf digitalen Rennen verlinken in Zürich (https://www.digital-swiss-5.ch/en/routes/zurich/), Basel (https://www.digital-swiss-5.ch/en/routes/basel/), Luzern (https://www.digital-swiss-5.ch/en/routes/lucerne/), Lugano (https://www.digital-swiss-5.ch/en/routes/lugano/) und Lausanne (https://www.digital-swiss-5.ch/en/routes/lausanne/). Alle Rennen werden an diesem Wochenende, 19. bis 21. November 2021, live in der Saalsporthalle Zürich City ausgetragen."Die Athleten in der Zürcher Arena werden gegeneinander und gegen Online-Teilnehmer aus der ganzen Welt antreten, um die beste Zeit zu erzielen. Sie werden interaktive Indoor-Trainingsräder benutzen, die mit der ROUVY-Anwendung (https://www.rouvy.com/) verbunden sind. Die Rennfahrer müssen innerhalb von drei Tagen fünf Routen durch fünf Schweizer Städte absolvieren. Das Event ist wie ein Etappenrennen in digitaler Form", verrät ROUVY-CEO Petr Samek die Details. Er fügt hinzu: "Auch wenn wir bereits über eine beachtliche internationale Erfahrung verfügen, wird diese Veranstaltung eine Weltpremiere sein, und wir hoffen, dass sie allen viel Spaß machen wird."Digital Swiss 5 (https://www.digital-swiss-5.ch/en/)ist ein digitales Radsport-Event für Profis sowie für eine begrenzte Anzahl von Amateur-Radsportlern. Das Rennen wird auf intelligenten Indoor-Bikes ausgetragen, die über die ROUVY-Plattform miteinander verbunden sind. Die Atmosphäre der Sportveranstaltung wird durch eine Lichtshow und einen DJ in der Arena noch verstärkt. Darüber hinaus gibt es Stände, an denen interessante Partnerprodukte vorgestellt werden.ROUVY (https://www.rouvy.com/), das im August 2021 Teil des Pale Fire Capital (https://palefirecapital.com/) Investmentkonglomerats wurde, strebt danach, die weltweite Nummer eins bei Fahrradanwendungen zu werden. Diese Plattform ist zur ersten Wahl für das realistischste Indoor-Training geworden. Mit Hilfe von Augmented Reality und 3D-Radfahrer-Avataren werden Radrouten aus verschiedenen Teilen der Welt in das Zuhause des Nutzers gebracht. Hunderte von Routen in Augmented Reality (Mont Ventoux, Stelvio, Cap de Formentor,...) sowie fast 10.000 reale Strecken helfen den Sportlern, in Form zu bleiben und motiviert zu sein, jederzeit und bei jedem Wetter zu fahren.Parallel zum Amateurrennen in der Saalsporthalle wird die gleiche Rennserie auch digital ausgetragen (https://rouvy.com/series/digital-swiss-5) (Anmeldungen offen). Jeder, der einen Smart Trainer besitzt, kann von zu Hause aus teilnehmen.Pressekontakt:Y.Ryashko+420 778 488 077press@rouvy.comOriginal-Content von: ROUVY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159953/5072789