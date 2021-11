Indigo Partners habe 255 Maschinen der Typfamilie A321neo bestellt, teilte der europäische Konzern am Sonntag mit. Zu Indigo Partners gehören die ungarische Wizz Air, die US-Gesellschaft Frontier Airlines, die mexikanische Volaris und die in Chile und Argentinien beheimatete JetSmart.Kreisen zufolge könnte Airbus in Dubai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...