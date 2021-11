In letzter Zeit stabilisierte sich der Aktienkurs der ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) und setzte zu einer Erholung seit Anfang Oktober an. Und Encavis setzt währenddessen konsequent und unbeirrt den Ausbau seines Portfolios fort, so zuletzt in den Niederlanden, davor in Dänemark. Und die Quartalszahlen zeigen, dass der steigende Bestand auch witterungsbedingte "Dellen" ausgleichen kann. Die Notwendigkeit der Standortdiversifikation europa- oder wletweit bestätigt das letzte Quartal eindrücklich: Zwar sank die Stromproduktionsmenge um 11% durch "schlechtere" Sonnen- und Windverhältnisse, aber durch ...

