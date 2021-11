Der US-Pharmakonzern Pfizer hat zuletzt die Aktien der Corona-Impfstoffproduzenten durchgewirbelt. Vor rund eineinhalb Wochen hatte Pfizer gemeldet, dass das Unternehmen über eine wirksame Pille verfüge, die schwere Krankheitsverläufe bei Corona-Infizierten verhindern soll. Die Aktie legte folglich einen Höhenflug hin und steht jetzt an einer wichtigen Marke.Mitte Oktober ist der Pfizer-Aktie die Trendwende geglückt. Der zweimonatige Abwärtstrend stoppte an der Unterstützungszone, die sich am Mai- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...