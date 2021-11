Was wäre die Messe ohne ihre ausstellenden Unternehmen? Drei von ihnen begehen in diesem Jahr einen runden Geburtstag - die Productronic gratuliert! Am 4. Messetag wird gefeiert - Kurtz Ersa wird 100 Exakt am 4. Messetag, den 18. November 2021, knallen bei Ersa die Korken am Messestand, denn das Unternehmen feiert sein 100-jähriges Bestehen auf der productronica getreu dem Motto "Yesterday, Tomorrow and Beyond". Mit dem ersten elektrischen Lötkolben hatte Ernst Sachs 1921 das industrielle Löten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...