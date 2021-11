Der DAX notiert zu Wochenbeginn im Bereich der 16.100-Punkte-Marke und damit nur knapp unter dem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch bei 16.123 Punkten. In dieser Woche stehen nur wenige Konjunkturdaten an, auch die Berichtssaison ist weitgehend zu Ende. Für neue Impulse sind deshalb charttechnische Marken umso wichtiger.Nach der Rallye der vergangenen Wochen wäre eine Verschnaufpause auf hohem Niveau durchaus gesund. Gelingt ein neues Allzeithoch, wäre aber auch eine Fortsetzung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...