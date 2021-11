Am vergangenen Mittwoch fand der von vielen Anlegern mit Spannung erwarteter Kapitalmarkttag von Teamviewer statt. Der Softwareanbieter konnte die Erwartungshaltung seiner Investoren nicht erfüllen. Das Management blieb im Rahmen seiner Präsentation weitgehend an der Oberfläche, es gab zu wenig konkrete Vorschläge. Der anschließende Abverkauf ist somit logisch.Mit dem Programm Remax möchte sich Teamviewer neu aufstellen. Unter anderem sollen neue Investitionen in Software das Nutzererlebnis verbessern. ...

