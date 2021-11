Cyberkriminellen ist es gelungen, in den E-Mail-Server des FBI einzudringen. Größeren Schaden richteten sie dort wohl nicht an: Die Hacker nutzten die Gelegenheit vornehmlich, um Spam zu verschicken. Über 100.000 Menschen erhielten am Wochenende E-Mails von Absendern, die dem FBI anzugehören schienen und von der offiziellen Domain @ic.fbi.gov verschickt wurden. Darin wurden sie vor einer "komplexen Cyber-Attacke" gewarnt, wie unter anderem das Online-Magazin Bleeping Computer berichtet. Mehr zum Thema Nie wieder Ransomware-Probleme: Wie eine Firmware Cyberverbrecher stoppen...

