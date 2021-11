Condor bietet nun ein Startmanagement für Fondspolicen an. Zur Risikoreduzierung werden Einmalbeiträge und Zuzahlungen erst in einen risikoärmeren Startfonds investiert und dann über ein oder zwei Jahre hinweg monatlich auf die vom Kunden gewählten Fonds oder Anlagestrategien verteilt. Die Condor Lebensversicherungs-AG bietet nun ein Startmanagement für Einmalbeiträge und Zuzahlungen bei Fondspolicen an. Die Zuzahlung oder der Einmalbeitrag werden zunächst in einen risikoärmeren Startfonds angelegt. ...

