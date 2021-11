DJ BMF/Kukies: Unternehmensbeteiligungen des Staats nur vorübergehend

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jörg Kukies, hat den Willen der Bundesregierung bekräftigt, sich so bald wie möglich von den im Zuge der Corona-Pandemie erworbenen Unternehmensbeteiligungen zu trennen. "Wir haben ja im Zuge der Kapitalerhöhungen angefangen, unsere Beteiligungen zu reduzieren. Das wird jetzt systematisch, nachdem Lock-up-Perioden und so weiter erfüllt sind, dann auch weitergehen", sagte Kukies bei der Euro Finance Week in Frankfurt. Die Bundesregierung stehe zu ihrem Wort und werde genau das tun, was sie immer gesagt habe. "Und es geht nicht nur um Lufthansa, auch die TUI hat kürzlich eine umfangreiche Kapitalerhöhung gemacht", sagte Kukies.

Der Staatssekretär verwies darauf, dass die Lufthansa am Freitag eine weitere stille Einlage des Bundes über 1 Milliarde Euro abgelöst habe. "Im Falle Lufthansa hat das ja mit Zins und Zinseszins geklappt, und es hat auch für den deutschen Steuerzahler sehr gut geklappt", sagte Kukies. Der letzte Schritt, der jetzt noch ausstehe, sei natürlich die Veräußerung der Beteiligung.

