Ab Dezember 2021 ist Curryblatt Eisen + C Hevert von Hevert-Arzneimittel exklusiv in der Apotheke erhältlich. Das Besondere an Curryblatt Eisen + C Hevert: Es ist vegan, sowohl das enthaltene Eisen als auch Vitamin C stammen aus rein pflanzlichen Quellen, und es verfügt über eine hohe Bioverfügbarkeit.Wer braucht Eisen?Eisen ist an der Bildung des Hämoglobins im Blut beteiligt, das Organe und Gewebe mit Sauerstoff versorgt. Daneben ist Eisen Bestandteil wichtiger Enzyme und essentiell für die Zellbildung, das Immunsystem, die Energiegewinnung sowie die geistige Leistungskraft. Neben Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten sind Hülsenfrüchte, Samen, Getreide, Nüsse und grünes Blattgemüse gute Eisenlieferanten. Männer benötigen pro Tag ca. 10 mg Eisen, Frauen im gebärfähigen Alter ca. 15 mg. Die Eisenversorgung der deutschen Bevölkerung ist in weiten Teilen ausreichend. Dennoch gibt es bestimmte Gruppen, die einen erhöhten Bedarf an Eisen haben. Dazu gehören in erster Linie Frauen, die aufgrund von Blutverlust (Menstruation), während der Schwangerschaft, nach der Geburt oder während des Stillens ihren Eisenstatus im Blut behalten sollten. In Deutschland sind ca. 75 % der Frauen zwischen 14 und 50 Jahren unzureichend mit Eisen versorgt. Auch bei Jugendlichen und Kindern, die sich im Wachstum befinden, sowie bei sportlich aktiven Menschen kann der Eisenbedarf erhöht sein. Ein deutlich erhöhtes Risiko für eine unzureichende Eisenversorgung haben zudem Vegetarier und Veganer. Symptome eines Eisenmangels sind in Folge der Blutarmut (Eisenmangelanämie) chronische Müdigkeit, Schwindel, Blässe, Haarausfall, eingerissene Mundwinkel, Infektanfälligkeit, Kopfschmerzen und insgesamt verminderte Leistungsfähigkeit.Curryblatt Eisen + C HevertDa Curryblätter viel Eisen aufnehmen können, eignen sie sich hervorragend als Quelle für ein natürliches Eisenpräparat. Das pflanzliche Eisen wird in einem schonenden Verfahren extrahiert. Es liegt überwiegend in organisch gebundener Form vor und verhilft Curryblatt Eisen + C Hevert dadurch zu einer hohen Bioverfügbarkeit. Das Eisen kann also gut vom Körper aufgenommen und verwertet werden. Die Kombination mit natürlichem Vitamin C aus Camu Camu und Acerola unterstützt die Eisenaufnahme im Körper zusätzlich. Das in Deutschland hergestellte pflanzliche Präparat ist vegan, gut verträglich und frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Curryblatt Eisen + C Hevert enthält 14 mg Eisen und 40 mg Vitamin C pro Kapsel. Um den Körper gut mit Eisen zu versorgen, genügt 1 Kapsel täglich. Ab Dezember 2021 ist Curryblatt Eisen + C Hevert (60 Kapseln, PZN 17444296) exklusiv in der Apotheke erhältlich.Mehr Informationen zu den Präparaten und dem nachhaltigen Familienunternehmen Hevert finden Sie auf der Website des Naturheilkundespezialisten unter www.hevert.de.PflichtangabenCurryblatt Eisen + C Hevert - Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Männer, Frauen nach der Menopause und Schwangere sollten Eisen nur nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen. Zutaten: Camu Camu-Extrakt, Curryblatt-Extrakt, Hydroxypropylmethylcellulose, Acerolasaftkonzentrat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren und Siliciumdioxid. Packungsgröße: 60 Kapseln.